Cade Cunningham : « LeBron est à nouveau à l’Est, c’est bon pour tout le monde »

Depuis le début de l’été, il a été beaucoup question des Sixers bien sûr, du Heat, voire des Raptors. On en oublierait presque les Pistons, n°1 de la conférence Est en saison régulière l’an passé. La formation de Detroit a, elle aussi, procédé à des ajustements au sein de son effectif.

Des retouches bien moins spectaculaires que celles réalisées par certains de ses concurrents de la même conférence. Tobias Harris est désormais coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs, Isaiah Stewart a été envoyé aux Grizzlies, mais Detroit a récupéré John Collins, Isaiah Joe ou Taurean Prince.

De quoi satisfaire le leader local, Cade Cunningham. « Ce sont tous des joueurs à haut QI, capables de shooter, et c’est exactement le genre de qualités dont on a besoin. On est donc ravis de les avoir. […] Je suis impatient d’entamer cette saison. On a beaucoup de bruit à faire, et le fait que certaines personnes doutent de nous ne fait qu’ajouter encore plus de carburant à notre motivation », affiche le meneur.

Le joueur classé 5e aux votes pour le dernier MVP se doute qu’une recomposition à l’Est devrait avoir lieu du fait de l’arrivée de Giannis Antetokounmpo au Heat, et surtout de celles de Jaylen Brown et LeBron James à Philadelphie.

Il pense aussi au trophée de MVP

« J’aime ça, c’est sympa. C’est bon pour le jeu. Ils vont être difficiles à battre. Évidemment, ils ont énormément de talent là-bas, avec des joueurs capables de peser des deux côtés du terrain, donc ils vont être difficiles à battre. Mais c’est justement ce qui est excitant : la concurrence. J’adore la concurrence. LeBron est à nouveau à l’Est, c’est une bonne chose pour tout le monde », commente Cunningham.

Même si cela pourrait compliquer davantage la tâche des Pistons – chez qui le dossier Jalen Duren s’éternise – dans leur optique de faire mieux qu’un second tour de playoffs. Cade Cunningham ne s’y trompe d’ailleurs pas : il vise le succès collectif, tout en pensant au trophée de MVP.

« Si les deux peuvent arriver en même temps, c’est ce que je vais chercher. Mais au final, si je gagne et que j’atteins les Finals, c’est ça l’objectif aujourd’hui. Ma réussite nous mènera à ce genre de succès. Mais si je dois jouer d’une manière qui ne me permet pas d’accumuler les statistiques nécessaires pour être dans la course au MVP, mais qui nous permet de gagner des matchs, c’est ce que je privilégierai », termine-t-il.

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