Une connexion Cade Cunningham – Jalen Duren également solide en dehors des parquets

Depuis la saison passée mais encore davantage depuis quelques semaines, le duo Cade Cunningham – Jalen Duren s’impose comme un des meillleurs de la ligue. Les deux joueurs des Pistons réalisent chacun une excellente saison, le premier, futur visage de Nike, en tournant à 27.6 points, 9.2 passes, 6.5 rebonds de moyenne quand le second compile 19 points et 11.5 rebonds par match.

En plus de leurs performances individuelles, qui pourraient les envoyer au All-Star Game, il y a une alchimie collective entre les deux joueurs, sur pick-and-roll notamment. Cade Cunningham a par exemple délivré 41 passes à Jalen Duren, qui lui a renvoyé l’ascenseur neuf fois. Aucun joueur n’a reçu autant de passes du meneur de jeu.

« Ils ont appris à s’entraider », analysait JB Bickerstaff en novembre. « Leur jeu sur pick-and-roll est parfait, ils sont conscients des différentes défenses contre eux. Ils lisent la situation sans se parler. Ils observent, se placent et prennent des décisions rapides. »

Voyage, voyage

Cette excellente connexion sur les parquets s’inscrit dans une logique plus large. Une amitié est née, loin des terrains, au fil des mois, consolidée autour des voyages effectués par les deux hommes. L’été dernier, ils ont passé une semaine ensemble, avec des amis, dans un chalet du Colorado, en pleine nature, à faire du vélo et à pêcher.

« Il m’a ouvert les yeux sur certaines choses. Je n’aurais pas pensé à faire un voyage pareil », confie Jalen Duren à The Athletic. « On était dehors, dans les bois, avec une seule télévision. Il y avait des insectes, des petits matelas. De moi-même, je n’aurais jamais fait ça. J’ai la sensation que c’est ce qu’on attend d’un ami : qu’il vous élève l’esprit et vous encourage à grandir. Avec lui, on apprend toujours quelque chose. Il est passionné de plein de choses, loin du basket. Je me suis retrouvé à apprendre plein de choses. »

Ce ne fut qu’une première étape car, le mois d’après, les deux hommes partaient pour Rome, pendant deux semaines. « Quand on voyage et qu’on va à l’étranger, on voit plein de choses différentes. Faire les touristes ensemble, c’était cool », glisse Cade Cunningham. « Tout était naturel », poursuit son coéquipier, dont la courte relation avec Rasheed Wallace a compté également.

Avant le Colorado et l’Europe, il y eut aussi Dallas. Durant l’intersaison 2024, le meneur de jeu demande au pivot de le rejoindre chez lui, dans le Texas, pour travailler ensemble. Duren fait le déplacement, apprend à connaître la famille de son coéquipier et c’est là que la tradition du voyage démarre. Et le lien aussi.

« S’il sent que je déconne, il peut me le dire de la manière qu’il juge nécessaire et je le prends bien. Et je peux aussi lui dire les choses »

« C’est quelqu’un d’authentique. Il vient d’une famille formidable, avec de solides bases. Je partage les mêmes valeurs », remarque le pivot. « Si je devais prendre ma retraite demain, il resterait mon ami. Je continuerais de le voir et de passer du temps avec lui. »

Il précise qu’en vivant de tels moments ces derniers mois, « ça donne des souvenirs, de l’alchimie et de la camaraderie. Ainsi, de retour à Detroit, ça se traduit sur le parquet ». Et ajoute : « On peut se parler dans des situations très tendues et intenses. S’il sent que je déconne, il peut me le dire de la manière qu’il juge nécessaire et je le prends bien. Et je peux aussi lui dire les choses. »

Cade Cunningham confirme. « Ces voyages ont permis de créer un lien, que chacun assure les arrières de l’autre, et pousse l’autre aussi à être meilleur. On peut s’aider à progresser. On est frère, on se soutient. C’est tout ce qu’on peut demander et on s’occupe du reste sur le parquet. »