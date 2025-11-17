Nike promet une chaussure signature à Cade Cunningham pour la saison prochaine

Detroit tient sa nouvelle superstar, et Nike compte bien capitaliser dessus. ESPN annonce que Cade Cunningham a signé un nouveau contrat de six ans avec la marque au swoosh, qui lui a promis le lancement de sa propre chaussure signature, attendue pour la saison 2026/27 !

Le meneur des Pistons devient seulement le sixième joueur NBA en activité à disposer d’une ligne signature chez Nike, aux côtés de LeBron James, Kevin Durant, Ja Morant, Devin Booker et Giannis Antetokounmpo.

Premier choix de la Draft 2021, Cade Cunningham s’affirme ainsi comme le visage du renouveau de Detroit. Meneur complet, scoreur et créateur, il a mangé son pain noir durant ses trois premières saisons, entre blessures et résultats sportifs décevants. Mais les Pistons ont superbement rebondi l'an passé, alors que leur leader devenait All-Star. Et après avoir goûté aux playoffs, l'équipe (11-2) est actuellement à la première place de l'Est !

De quoi faire de l'ancien d'Oklahoma State l'ambassadeur idéal pour une gamme de produits. Sur les parquets, il évolue d'ailleurs quasiment exclusivement en Nike GT Cut, souvent dans des coloris exclusifs aux couleurs des Pistons, ce qui laisse imaginer une chaussure signature basse, taillée pour les changements de rythme.

Pour Nike, ce partenariat s’inscrit dans la transition vers l’après-LeBron/KD, en misant sur une nouvelle génération portée par Ja Morant, Devin Booker… et donc désormais Cade Cunningham.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 11 37:00 43.6 28.8 80.2 1.1 4.3 5.4 9.9 3.7 1.4 3.6 0.8 27.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.