Jalen Duren passe un cap : l’empreinte de Rasheed Wallace ?

Jalen Duren est sur les bases de sa meilleure saison en carrière avec 19.4 points et 11.8 rebonds de moyenne après dix rencontres, dont un sommet à 33 points face aux Mavericks au début du mois de novembre. Il a aussi signé un match à 30 points et 11 rebonds face aux Nets, ou encore 22 points et 22 rebonds face au Jazz.

Des statistiques qui contrastent avec ce qu’il avait proposé la saison dernière, en étant trop passif, affichant seulement 11.8 points et 10.3 rebonds de moyenne en 78 matchs.

Pour trouver les sources de cette explosion statistique, il faut peut-être remonter à la campagne 2024/25, et plus précisément au moment du All-Star Break, quand il s’est entraîné deux fois par jour avec Rasheed Wallace.

« Nous avons beaucoup travaillé sur mon toucher près du cercle, le jeu sur pick-and-roll et sur de nombreux aspects où je pouvais encore progresser », explique Jalen Duren. « Il n’y avait rien de très différent de ce que je faisais habituellement. C’était avant tout pour perfectionner mes compétences et recevoir de précieux conseils de sa part. Il m’a partagé sa connaissance du jeu en se basant sur ce qu’il observait. C’était un très bon travail. »

L’importance d’une bonne communication

Et si Jalen Duren semble avoir franchi un cap offensivement, c’est aussi le cas en défense : après dix matchs, il affiche 1.3 contre et 1.0 interception de moyenne, avec notamment un record personnel de trois « steals » face aux Nets. Là encore, cette progression serait liée aux échanges qu’il a eus avec Rasheed Wallace.

« Nous avons parlé de l’importance d’utiliser sa voix, de dialoguer et d’être un point d’ancrage sur le terrain », poursuit Jalen Duren. « On ne souligne pas assez le fait que c’était un gars très vocal, qui communiquait beaucoup des deux côtés du terrain. C’est l’un des conseils qu’il m’a le plus répétés : pour être une ancre, utilise ta voix, fais savoir à tout le monde ce qu’il se passe sur le terrain et pense à être un créateur de jeu en défense. »

Conséquence directe des enseignements de Rasheed Wallace à Jalen Duren, la défense des Pistons près du cercle qui est la meilleure de la Ligue en ce début de saison. Une réussite qui passe avant tout par une bonne communication, comme l’explique l’entraîneur de Detroit, JB Bickerstaff.

« Pour être l’ancre de notre défense, la communication est primordiale », souligne l’entraîneur des Pistons. « En l’absence d’Isaiah Stewart (touché à la cheville lors de la victoire face aux Sixers), il a été celui qui annonçait toutes les actions : où chacun devait se placer, d’où venait l’aide… tout cela en assurant ses propres couvertures défensives. C’est un grand pas pour lui, mais c’est exactement ce dont nous avons besoin. »