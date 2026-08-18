Victor Wembanyama retrouve les Bleus avec un nouveau statut

Le grand retour de Victor Wembanyama avec l’équipe de France se rapproche. Après « une année chargée » avec les Spurs et un été tout aussi animé, entre sa prolongation de contrat, son nouveau deal avec Nike, sa nomination en jaquette NBA 2K27, son tournoi de basket-échecs ou son stage de rugby, le voilà maintenant présent avec les Bleus à Orléans depuis ce week-end.

Un rassemblement en sélection particulier pour « Wemby », puisqu’il s’agit de son premier depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, qui s’étaient achevés sur une défaite douloureuse en finale contre Team USA.

« J’ai hâte de voir comment le public a évolué, car on sait que c’est un sport qui grandit en France », s’est-il réjoui, en référence à ses retrouvailles avec la tunique tricolore. « Ça fait longtemps que je n’ai pas porté ce maillot devant le public français. [Porter le maillot bleu], c’est fort car ça porte sur des échéances plus courtes. On sait qu’il y a très peu de matchs dans une carrière internationale, donc chacun compte vraiment. »

Deux ans après sa dernière apparition avec la France, Victor Wembanyama retrouve un groupe relativement différent de celui qu’il avait connu, mais il admet n’avoir eu aucun mal à se réintégrer

« On est un peu tous nouveaux, Freddy [Fauthoux] aussi, Evan [Fournier] vient de revenir… Mais ce n’est pas difficile car, quand on regarde le groupe, j’ai joué contre ou avec quasiment tout le monde, hormis un ou deux joueurs », a rappelé l’intérieur de San Antonio.

Bien entamer cette nouvelle ère

Victor Wembanyama, qui a « essayé de déconnecter autant que possible cet été », ne manque déjà pas non plus de se faire à son nouveau statut sous Frédéric Fauthoux, le successeur de Vincent Collet.

« Ça fait du bien. Je me rends compte que ça faisait longtemps que je n’avais pas appris de nouveaux systèmes ou de nouvelles formes de jeu, car là on change totalement avec Freddy [Fauthoux], un nouveau staff, donc c’est un challenge intéressant », a apprécié celui qui a besoin d’être stimulé en permanence.

Certes intéressant, ce challenge est également capital sportivement, puisque les Bleus doivent encore valider leur place pour la prochaine Coupe du monde. Après deux matchs amicaux contre la Serbie (20-23 août), ils auront deux matchs de qualification à jouer contre la Slovénie (27 août) puis en Suède (30 août).

« Sans aller jusqu’à dire qu’elle est cruciale, c’est une fenêtre très importante pour découvrir le staff et de nouveaux coéquipiers, pour poser les bases. Les prochains étés seraient faisables sans, mais c’est mieux de commencer maintenant », a annoncé Victor Wembanyama, le nouveau patron incontestable (et incontesté) de la sélection française.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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