Quand Victor Wembanyama s’essaie… au rugby !

On le sait, Victor Wembanyama adore profiter de l’intersaison pour s’adonner à de nouvelles activités et élargir ses horizons. Dernier exemple en date : son passage par le centre d’entraînement de Provence Rugby, une équipe présente en Pro D2, soit la deuxième division française.

D’après Rugbyrama, « Wemby » se trouvait depuis lundi à Aix-en-Provence, et en toute discrétion, pour découvrir ce sport vers lequel il souhaitait se diriger depuis déjà plusieurs mois, comme évoqué en avril lors d’une interview pour ESPN.

« Une chose que je voulais faire l’été dernier mais que je n’avais finalement pas pu faire, c’est m’entraîner avec une équipe de rugby. Ce sont des schémas de mouvements différents auxquels mon corps n’est pas encore habitué et ça peut se transposer à ce que je fais sur un terrain de basket. C’est quelque chose de très intéressant », livrait alors le Français, avant de prendre part à ses premiers playoffs.

Quatre mois plus tard, Victor Wembanyama s’est donc chargé de joindre les actes à la parole, assistant à quelques entraînements avec le club français, au coeur de sa préparation pour sa quatrième saison NBA. D’après nos confrères, il a carrément participé à plusieurs ateliers, crampons aux pieds, en plus de partager le quotidien des joueurs provençaux.

« C’était un souhait de sa part, que nous avions anticipé », raconte l’entraîneur Philippe Saint-André, chez RMC. « Cela faisait environ un mois qu’on travaillait dessus avec son préparateur physique et les personnes qui s’occupent de lui. Il voulait venir s’entraîner chez nous parce qu’il prépare une échéance importante avec l’équipe de France. Ils se réunissent dimanche. Il avait donc cette semaine pour se préparer. Nous lui avons mis à disposition notre salle de musculation ainsi qu’une salle de basket privée. »

Touches, plaquages et dédicaces

Invité par l’Union Bordeaux-Bègles, « Wemby » a finalement préféré les installations de Provence Rugby, tandis qu’il avait déjà visité celles du CA Brive à l’été 2025 pour des exercices physiques plus traditionnels. Cette fois-ci, l’expérience était différente.

« Avec son préparateur physique qui connaît bien le rugby, on lui a préparé deux séances, lundi et mercredi », poursuit Philippe Saint-André. « L’objectif était de lui permettre de sortir de sa zone de confort et découvrir une autre discipline. Il a notamment participé à des touches, avec des exercices de porté. Il fait 2m24 et pèse 110kg, donc ça donne des situations assez particulières. Il a également travaillé les plaquages sur des boucliers. »

À noter que Victor Wembanyama était accompagné à Aix-en-Provence par un autre joueur des Spurs, en la personne d’Harrison Barnes, lui aussi présent en France depuis plusieurs jours et bien sûr aperçu en région parisienne pour le « camp d’entraînement » organisé par son coéquipier français.

Impressionné par « la maturité, l’humilité et la simplicité » de la jeune superstar de San Antonio, « faite pour le haut niveau », Philippe Saint-André et son groupe ont ainsi passé une semaine inoubliable à ses côtés.

« Les joueurs ont tous été charmés par sa joie de vivre, sa simplicité, sa manière de s’intégrer », ajoute l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de rugby. « Ils ont acheté un maillot de basket à son nom et il a eu la gentillesse d’en signer une cinquantaine ou soixantaine. Les membres du staff en avaient aussi acheté. C’était un très beau moment. [Jeudi], il était dans les vestiaires avant le match [amical], il a participé à la préparation et il a fait la haie d’honneur quand les joueurs sont entrés sur le terrain. Tout le monde a joué le jeu. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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