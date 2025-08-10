Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Il y a un an, Stephen Curry arrachait le cœur des Bleus en finale des Jeux olympiques

Publié le 10/08/2025 à 8:41 Twitter Facebook

Jeux olympiques – La France rêvait de s'imposer à domicile face aux « Avengers » mais la star des Warriors a pris feu à la fin, avec un dernier shoot inoubliable.

Ce 10 août 2024, tous les fans de basket, et même de sport en général, étaient devant leur écran pour regarder la finale olympique entre la France de Victor Wembanyama et les États-Unis du duo LeBron JamesStephen Curry.

Une affiche de rêve : la revanche de la finale de Tokyo mais avec une formation de Team USA bien plus forte et prestigieuse et une Equipe de France devant son public, dont une flopée de personnalités du sport (Teddy Riner, Thierry Henry, Tony Parker, Scottie Pippen) et du show-business (Snoop Dogg…) .

Néanmoins, le début de match est assez calme. Certes, Kevin Durant se chauffe avec Frank Ntilikina et Anthony Edwards chambre Rudy Gobert, mais les deux équipes ne sont pas entrées dans la partie avec l'intensité au maximum. C'est finalement Guerschon Yabusele qui va allumer la première mèche avec un énorme poster sur LeBron James ! Team USA arrive à la pause devant (49-41), en ayant maitrisé ce premier virage.

Cela se confirme en début de deuxième acte, avec des Bleus qui perdent des ballons et des Américains qui en profitent. On dépasse les dix points d'écart. Avec Nando De Colo et Evan Fournier, la France parvient à réagir et à revenir à distance. Sauf que l'Arena Bercy ne s’enflamme pas, la faute aux ballons perdus qui plombent les troupes de Vincent Collet, qui se retrouvent si près, si loin.

Et Stephen Curry est entré dans la zone…

Commence alors ce que personne n'a pu oublier : le show Stephen Curry. Le meneur de jeu des Warriors enchaîne quatre paniers à 3-pts dans les dernières minutes, dont un dernier totalement fou et inoubliable malgré la défense de Evan Fournier et Nicolas Batum, et bien que LeBron James et Kevin Durant soient totalement ouverts.

« Quel que soit le tir que je prends, je pense qu'il va rentrer. C'était à la conclusion d'une belle série de tirs. Je n'ai vu que le bord du cercle, je n'ai même pas vu qui était devant moi. Je savais qu'on était en bout de possession », commentera le meilleur shooteur de l'histoire, qui s'impressionnera lui-même durant cette séquence.

Ainsi, les États-Unis s'imposent (encore) face à la France 98-87 et repartent de Paris avec la médaille d'or autour du cou. Pour les Bleus, c'est de nouveau l'argent, et le temps des regrets.

« Durant mes vacances, j’y pensais très souvent, pour ne pas dire tous les jours », racontait en septembre 2024 Evan Fournier, qui n'avait pas envie de revoir ce match, contrairement à celui de Tokyo. « Je pense que je ne le regarderais jamais pour être honnête. C’est trop douloureux pour pouvoir vraiment regarder et faire une analyse objective. »

FRA / 87 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Coulibaly Bilal 21:23 3/5 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 6 7
Strazel Matthew 6:34 1/2 1/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5
Wembanyama Victor 29:32 11/19 3/8 1/2 4 3 7 2 0 1 2 0 26 25
Gobert Rudy 12:28 1/1 0/0 0/0 0 3 3 1 2 2 0 0 2 8
Lessort Mathias 10:35 2/2 0/0 1/2 1 2 3 2 3 0 1 0 5 8
De Colo Nando 18:28 5/7 1/2 1/1 0 2 2 3 2 2 2 0 12 15
Fournier Evan 18:42 3/10 2/8 0/0 2 1 3 2 1 1 3 0 8 4
Cordinier Isaia 16:12 0/5 0/2 0/2 0 0 0 1 3 1 2 0 0 -7
Yabusele Guerschon 31:0 6/14 1/4 7/10 1 1 2 0 2 2 1 0 20 12
Albicy Andrew 3:3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Batum Nicolas 25:1 2/3 1/2 0/0 4 4 8 4 1 1 1 0 5 16
Ntilikina Frank 7:2 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 -2
USA / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Booker Devin 27:37 6/10 2/5 1/1 1 5 6 3 4 0 0 0 15 20
Davis Anthony 19:51 4/5 0/0 0/0 6 3 9 1 2 2 2 4 8 21
Adebayo Bam 9:2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 3
Holiday Jrue 18:39 2/5 2/4 0/0 0 1 1 4 1 0 1 0 6 7
Embiid Joel 11:7 0/1 0/0 4/4 1 2 3 2 1 1 0 0 4 9
Tatum Jayson 11:3 1/3 0/1 0/0 1 2 3 0 2 1 0 0 2 4
Haliburton Tyrese 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White Derrick 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durant Kevin 31:2 5/12 3/9 2/2 1 3 4 4 1 1 2 1 15 16
James LeBron 32:29 6/10 1/2 1/1 0 6 6 10 3 2 5 1 14 24
Edwards Anthony 9:33 3/7 2/3 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 8 5
Curry Stephen 29:37 8/13 8/12 0/0 0 1 1 5 0 2 5 0 24 22

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes