Il y a un an, Stephen Curry arrachait le cœur des Bleus en finale des Jeux olympiques

Ce 10 août 2024, tous les fans de basket, et même de sport en général, étaient devant leur écran pour regarder la finale olympique entre la France de Victor Wembanyama et les États-Unis du duo LeBron James – Stephen Curry.

Une affiche de rêve : la revanche de la finale de Tokyo mais avec une formation de Team USA bien plus forte et prestigieuse et une Equipe de France devant son public, dont une flopée de personnalités du sport (Teddy Riner, Thierry Henry, Tony Parker, Scottie Pippen) et du show-business (Snoop Dogg…) .

Néanmoins, le début de match est assez calme. Certes, Kevin Durant se chauffe avec Frank Ntilikina et Anthony Edwards chambre Rudy Gobert, mais les deux équipes ne sont pas entrées dans la partie avec l'intensité au maximum. C'est finalement Guerschon Yabusele qui va allumer la première mèche avec un énorme poster sur LeBron James ! Team USA arrive à la pause devant (49-41), en ayant maitrisé ce premier virage.

Cela se confirme en début de deuxième acte, avec des Bleus qui perdent des ballons et des Américains qui en profitent. On dépasse les dix points d'écart. Avec Nando De Colo et Evan Fournier, la France parvient à réagir et à revenir à distance. Sauf que l'Arena Bercy ne s’enflamme pas, la faute aux ballons perdus qui plombent les troupes de Vincent Collet, qui se retrouvent si près, si loin.

Et Stephen Curry est entré dans la zone…

Commence alors ce que personne n'a pu oublier : le show Stephen Curry. Le meneur de jeu des Warriors enchaîne quatre paniers à 3-pts dans les dernières minutes, dont un dernier totalement fou et inoubliable malgré la défense de Evan Fournier et Nicolas Batum, et bien que LeBron James et Kevin Durant soient totalement ouverts.

« Quel que soit le tir que je prends, je pense qu'il va rentrer. C'était à la conclusion d'une belle série de tirs. Je n'ai vu que le bord du cercle, je n'ai même pas vu qui était devant moi. Je savais qu'on était en bout de possession », commentera le meilleur shooteur de l'histoire, qui s'impressionnera lui-même durant cette séquence.

Ainsi, les États-Unis s'imposent (encore) face à la France 98-87 et repartent de Paris avec la médaille d'or autour du cou. Pour les Bleus, c'est de nouveau l'argent, et le temps des regrets.

« Durant mes vacances, j’y pensais très souvent, pour ne pas dire tous les jours », racontait en septembre 2024 Evan Fournier, qui n'avait pas envie de revoir ce match, contrairement à celui de Tokyo. « Je pense que je ne le regarderais jamais pour être honnête. C’est trop douloureux pour pouvoir vraiment regarder et faire une analyse objective. »