Aux Rockets, le grand patron se fait de plus en plus discret

Éliminés dès le premier tour des derniers playoffs par les Lakers, les Rockets n’ont pourtant pas bouleversé leur effectif cet été. Si l’arrivée de Marcus Smart renforce la rotation et que le rookie Bruce Thornton a séduit en Summer League, Houston a choisi de ne pas répondre à la course à l’armement lancée par le Heat, les Wolves ou encore les Sixers.

Un choix assumé, qui traduit surtout la confiance de la franchise dans son projet actuel. Dans le podcast The Hoop Collective, le journaliste d’ESPN Tim MacMahon explique ainsi que Tilman Fertitta est aujourd’hui beaucoup moins interventionniste qu’à son arrivée à la tête des Rockets en 2017, mais aussi plus patient.

À l’époque, beaucoup craignaient un propriétaire omniprésent, à l’image de Mark Cuban ou, plus récemment, de Mat Ishbia à Phoenix. Mais ce grand ami de Donald Trump aurait retenu la leçon après plusieurs décisions malheureuses, notamment le transfert de Chris Paul contre Russell Westbrook, considéré comme un échec.

Selon ESPN, le véritable homme fort de l’organisation est désormais Patrick Fertitta, le fils du propriétaire et directeur général délégué de la franchise. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec le GM Rafael Stone et l’entraîneur Ime Udoka.

Nommé ambassadeur des Etats-Unis à Rome

MacMahon révèle même que Patrick Fertitta et Stone avaient dû convaincre Fertitta père d’accepter la longue reconstruction entamée en 2021, un projet auquel il était initialement opposé.

Aujourd’hui, les trois hommes avancent dans la même direction, tandis que le propriétaire, désormais souvent en Italie pour ses activités diplomatiques comme ambassadeur des Etats-Unis, se contente de valider les décisions.

Cette stabilité explique pourquoi Houston préfère miser sur la progression de son jeune noyau plutôt que de sacrifier des actifs dans un échange spectaculaire. Le recrutement Chip Engelland va dans ce sens puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes du shoot de la NBA, mais aussi un grand formateur.

Les Rockets comptent aussi sur un retour en pleine santé de Fred VanVleet, Steven Adams et surtout Kevin Durant, tous absents lors de la série perdue face aux Lakers.