Marcus Smart rejoint les Rockets et retrouve Ime Udoka

Les Rockets continuent de se renforcer. Selon ESPN, Marcus Smart s’est entendu avec Houston sur un contrat de deux ans et 13 millions de dollars, avec une « player option » sur la deuxième saison !

À 32 ans, le meneur/arrière retrouve surtout Ime Udoka, qu’il a côtoyé lors de la saison 2021/22 à Boston. Cette année-là, les Celtics avaient atteint les Finals, tandis que Marcus Smart avait été élu Défenseur de l’année, devenant le premier arrière à recevoir cette distinction depuis Gary Payton en 1996.

Freiné ensuite par les blessures, Marcus Smart avait perdu l’impact qui faisait de lui l’un des meilleurs spécialistes défensifs de la ligue. Entre Memphis puis Washington, il n’a disputé que 54 rencontres en deux saisons, mais il s’est bien relancé la saison dernière aux Lakers, en retrouvant une vraie influence défensive à Los Angeles.

À Houston, il apportera son expérience à une ligne arrière déjà très dense. Son profil de défenseur, sa dureté et sa capacité à évoluer avec ou sans ballon correspondent parfaitement aux exigences d’Ime Udoka.

Le montant relativement modeste du contrat limite également les risques pour les Rockets, qui s’offrent un vétéran expérimenté, juste après Bogdan Bogdanovic, sans toutefois compromettre leur flexibilité financière.

L’effectif des Rockets 2026/27 Meneurs : Fred VanVleet, Marcus Smart, JD Davison Arrières/Ailiers : Amen Thompson, Reed Sheppard, Kevin Durant, Bogdan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith Faites de nous une source préférée sur Google Sélectionnez notre site dans Google pour retrouver nos articles plus souvent en tête de la recherche et des actualités. Ajouter aux sources préférées Google Intérieurs : Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Steven Adams, Clint Capela

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 26:59 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27:20 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30:51 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29:53 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27:30 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 31:59 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32:56 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32:20 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32:05 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30:15 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 WAS 15 18:40 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2024-25 MEM 19 21:03 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2025-26 LAL 62 28:32 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 2.6 1.4 1.5 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.