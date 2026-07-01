Marcus Smart rejoint les Rockets et retrouve Ime Udoka

Les Rockets continuent de se renforcer. Selon ESPN, Marcus Smart s’est entendu avec Houston sur un contrat de deux ans et 13 millions de dollars, avec une « player option » sur la deuxième saison !
À 32 ans, le meneur/arrière retrouve surtout Ime Udoka, qu’il a côtoyé lors de la saison 2021/22 à Boston. Cette année-là, les Celtics avaient atteint les Finals, tandis que Marcus Smart avait été élu Défenseur de l’année, devenant le premier arrière à recevoir cette distinction depuis Gary Payton en 1996.
Freiné ensuite par les blessures, Marcus Smart avait perdu l’impact qui faisait de lui l’un des meilleurs spécialistes défensifs de la ligue. Entre Memphis puis Washington, il n’a disputé que 54 rencontres en deux saisons, mais il s’est bien relancé la saison dernière aux Lakers, en retrouvant une vraie influence défensive à Los Angeles.
À Houston, il apportera son expérience à une ligne arrière déjà très dense. Son profil de défenseur, sa dureté et sa capacité à évoluer avec ou sans ballon correspondent parfaitement aux exigences d’Ime Udoka.
Le montant relativement modeste du contrat limite également les risques pour les Rockets, qui s’offrent un vétéran expérimenté, juste après Bogdan Bogdanovic, sans toutefois compromettre leur flexibilité financière.
Meneurs : Fred VanVleet, Marcus Smart, JD Davison
Arrières/Ailiers : Amen Thompson, Reed Sheppard, Kevin Durant, Bogdan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith
Intérieurs : Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Steven Adams, Clint Capela
|Marcus Smart
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|BOS
|67
|26:59
|36.7
|33.5
|64.6
|0.9
|2.4
|3.3
|3.1
|2.6
|1.5
|1.3
|0.3
|7.8
|2015-16
|BOS
|61
|27:20
|34.8
|25.3
|77.7
|1.2
|2.9
|4.2
|3.0
|3.0
|1.5
|1.3
|0.3
|9.1
|2016-17
|BOS
|79
|30:51
|35.9
|28.3
|81.2
|1.0
|2.9
|3.9
|4.6
|2.4
|1.6
|2.0
|0.4
|10.6
|2017-18
|BOS
|54
|29:53
|36.7
|30.1
|72.9
|0.8
|2.7
|3.5
|4.8
|2.5
|1.3
|2.4
|0.4
|10.2
|2018-19
|BOS
|80
|27:30
|42.2
|36.4
|80.6
|0.7
|2.2
|2.9
|4.0
|2.5
|1.8
|1.5
|0.4
|8.9
|2019-20
|BOS
|60
|31:59
|37.5
|34.7
|83.6
|0.7
|3.1
|3.8
|4.9
|2.7
|1.7
|1.7
|0.5
|12.9
|2020-21
|BOS
|48
|32:56
|39.8
|33.0
|79.0
|0.8
|2.7
|3.5
|5.7
|2.6
|1.5
|2.0
|0.5
|13.1
|2021-22
|BOS
|71
|32:20
|41.8
|33.1
|79.3
|0.6
|3.2
|3.8
|5.9
|2.3
|1.7
|2.2
|0.3
|12.1
|2022-23
|BOS
|61
|32:05
|41.5
|33.6
|74.6
|0.8
|2.4
|3.1
|6.3
|2.8
|1.5
|2.3
|0.4
|11.5
|2023-24
|MEM
|20
|30:15
|43.0
|31.3
|76.8
|0.3
|2.4
|2.7
|4.3
|2.7
|2.1
|3.1
|0.3
|14.5
|2024-25
|WAS
|15
|18:40
|44.0
|39.2
|68.6
|0.3
|1.7
|1.9
|2.5
|1.5
|1.1
|1.3
|0.2
|9.3
|2024-25
|MEM
|19
|21:03
|35.8
|32.2
|83.3
|0.7
|1.5
|2.3
|3.7
|1.6
|1.2
|1.8
|0.3
|8.7
|2025-26
|LAL
|62
|28:32
|39.5
|33.1
|82.2
|0.6
|2.2
|2.8
|3.0
|2.6
|1.4
|1.5
|0.4
|9.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.