Bogdan Bogdanovic renforce les Rockets

On l’attendait plutôt aux Nuggets pour épauler son pote Nikola Jokic, mais ESPN annonce finalement que Bogdan Bogdanovic a décidé de s’engager pour une saison avec les Rockets. Une jolie prise pour Houston qui récupère un arrière d’expérience, idéal en sortie de banc, et capable de diriger le jeu si besoin.

À 33 ans, le Serbe sort d’une saison compliquée, marquée par les blessures. Limité à seulement 23 rencontres, il n’a tourné qu’à 7.4 points de moyenne, bien loin de son rendement habituel comme scoreur de sortie de banc. Malgré cela, sa réputation de shooteur d’élite et de créateur secondaire reste intacte, deux qualités particulièrement recherchées par les Rockets pour épauler Kevin Durant.

Houston disposait déjà d’un effectif riche, mais l’équipe a souffert en playoffs de l’absence d’un véritable joker extérieur capable de sanctionner les défenses en sortie de banc. Si le Serbe retrouve son niveau d’avant ses pépins physiques, il pourrait rapidement devenir l’une des pièces importantes de la « second unit » d’Ime Udoka.

Bogdan Bogdanović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 27:53 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 27:49 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 28:57 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 29:40 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29:20 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 27:56 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30:24 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 24 24:55 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.3 10.0 2024-25 LAC 30 25:00 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4 2025-26 LAC 23 19:39 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 2.0 0.4 1.2 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.