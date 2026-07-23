Rumeurs
Dwane Casey bientôt coach à Rome ?
Les Celtics également intéressés par Bradley Beal ?
Les Lakers moins chauds sur le dossier Jonathan Kuminga ?
Le bras de fer continue entre les Pistons et Jalen Duren

Les Rockets recrutent le « Shot Doctor » Chip Engelland

Publié le 23/07/2026 à 7:12 Twitter Facebook

NBA – Après quatre saisons à Oklahoma City, le spécialiste du tir rejoint le staff d’Ime Udoka à Houston, où plusieurs jeunes cadres pourraient profiter de son expertise.

Chip EngellandLes Rockets viennent peut-être de réussir l’un de leurs meilleurs coups de l’été… sans toucher à leur effectif. Selon Shams Charania, Houston va ainsi recruter Chip Engelland comme nouvel assistant d’Ime Udoka !

Surnommé le « Shot Doctor » ou le « Shot Whisperer », l’ancien joueur de Duke est l’un des meilleurs techniciens de la NBA pour corriger une mécanique de shoot et installer de nouvelles habitudes. Avant de rejoindre Oklahoma City en 2022, il avait notamment accompagné la progression de Tony Parker et Kawhi Leonard chez les Spurs, où il était arrivé en 2005. Son parcours d’assistant en NBA avait débuté à Detroit, avant un passage à Denver.

Un chantier sur mesure avec Amen Thompson

À Houston, il y a déjà de bons shooteurs puisque les Rockets ont terminé la saison à 36.4% à 3-points. Mais certains ont bien besoin de ses conseils, à commencer par Amen Thompson, limité à 21.6% derrière l’arc en 2025/26. Une progression de son tir changerait forcément la dimension offensive de l’ailier, déjà redoutable près du cercle.

Chip Engelland pourra également travailler avec Alperen Sengun, dont l’adresse extérieure reste irrégulière, ou encore Jabari Smith Jr, qui peut devenir encore plus efficace dans le domaine.

Pour Ime Udoka, l’intégration de Chip Engelland à Houston devrait en tout cas être assez naturelle puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble durant sept saisons dans le staff de Gregg Popovich.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes