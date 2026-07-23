Les Rockets recrutent le « Shot Doctor » Chip Engelland

Les Rockets viennent peut-être de réussir l’un de leurs meilleurs coups de l’été… sans toucher à leur effectif. Selon Shams Charania, Houston va ainsi recruter Chip Engelland comme nouvel assistant d’Ime Udoka !

Surnommé le « Shot Doctor » ou le « Shot Whisperer », l’ancien joueur de Duke est l’un des meilleurs techniciens de la NBA pour corriger une mécanique de shoot et installer de nouvelles habitudes. Avant de rejoindre Oklahoma City en 2022, il avait notamment accompagné la progression de Tony Parker et Kawhi Leonard chez les Spurs, où il était arrivé en 2005. Son parcours d’assistant en NBA avait débuté à Detroit, avant un passage à Denver.

Un chantier sur mesure avec Amen Thompson

À Houston, il y a déjà de bons shooteurs puisque les Rockets ont terminé la saison à 36.4% à 3-points. Mais certains ont bien besoin de ses conseils, à commencer par Amen Thompson, limité à 21.6% derrière l’arc en 2025/26. Une progression de son tir changerait forcément la dimension offensive de l’ailier, déjà redoutable près du cercle.

Chip Engelland pourra également travailler avec Alperen Sengun, dont l’adresse extérieure reste irrégulière, ou encore Jabari Smith Jr, qui peut devenir encore plus efficace dans le domaine.

Pour Ime Udoka, l’intégration de Chip Engelland à Houston devrait en tout cas être assez naturelle puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble durant sept saisons dans le staff de Gregg Popovich.