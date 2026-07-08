Second tour de Draft, Bruce Thornton signe pour quatre ans aux Rockets

À quelques heures du début de la Summer League de Las Vegas, les Rockets ont annoncé la signature de Bruce Thornton, premier joueur sélectionné au deuxième tour de la Draft 2026 (31e choix au total).

Selon HoopsHype, le meneur d’Ohio State a paraphé un contrat de quatre ans, pour environ 9 millions de dollars. Seule la première saison est entièrement garantie, la dernière année (2029/30) étant liée à une « team option ».

Une référence à Ohio State

Ancien coéquipier de Jabari Smith Jr. en AAU, Bruce Thornton sort d’une saison senior à 19.9 points, 5.1 rebonds, 3.9 passes décisives et 1.1 interception de moyenne en 36 minutes. Avant de rejoindre Las Vegas avec ses nouveaux coéquipiers, il a d’ailleurs confié qu’il regardait beaucoup de vidéos de Fred VanVleet.

Très adroit, il affichait des pourcentages de 55% au tir, 40% à 3-points et 83% aux lancers, tout en conservant un excellent ratio d’environ trois passes pour une balle perdue sur l’ensemble de sa carrière universitaire.

« Sa plus grande qualité, c’est qu’il fait tout ce dont son équipe a besoin pour gagner. Il est obsédé par la victoire. Chez nous, nous avions besoin qu’il marque beaucoup de points, tout en restant très efficace, et c’est exactement ce qu’il a fait », explique Jake Diebler, son coach à Ohio State. « Mais, en plus de ça, il devait défendre, la plupart du temps, sur le meilleur joueur extérieur adverse. Et il l’a fait en jouant environ 36 minutes par match. Il est capable de défendre aussi bien sur le porteur de balle que loin du ballon. Il sait créer son propre tir, mais aussi mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. »

Houston est monté à la 31e place pour le sélectionner

Sélectionné dans le deuxième cinq de la All-Big Ten en 2025 et 2026, après une présence dans le troisième cinq en 2024, il a quitté Ohio State comme meilleur marqueur de l’histoire du programme, avec 2 164 points.

Les Rockets ne détenaient pas initialement le 31e choix, mais ils avaient conclu un échange avec les Knicks avant le début du deuxième tour afin de remonter de la 39e à la 31e position, et ainsi s’assurer les services de Thornton.

Avec cette signature, Houston compte désormais dix joueurs sous contrat garanti. Ce total devrait rapidement grimper à treize une fois officialisées les signatures annoncées de Tari Eason, Marcus Smart et Bogdan Bogdanovic. Il devrait donc rester deux places dans l’effectif avant d’attaquer la prochaine saison.