Les Rockets misent 82 millions de dollars sur Tari Eason

Il était l’une des principales interrogations de l’intersaison des Rockets, mais voilà que Tari Eason a scellé son avenir en acceptant la proposition de ses dirigeants : 81.5 millions de dollars sur les cinq prochaines années !

ESPN précise que son contrat est entièrement garanti et c’est un sujet en moins pour Houston, qui va maintenant pouvoir se concentrer sur les dossiers Amen Thompson et Dorian Finney-Smith après avoir récupéré Marcus Smart.

Drafté au premier tour en 2022, Tari Eason n’avait pas été prolongé il y a un an et, cette saison, il a soufflé le chaud puis le (très) froid dans le Texas. Alignant malgré tout 10.5 points, 6.3 rebonds et 1.2 interception de moyenne sur 26 minutes (et à 36% à 3-points), en étant baladé entre le cinq et le banc.

Fragile physiquement, l’ailier de 25 ans possède toutefois une marge de progression extrêmement intéressante mais son impact défensif et sa polyvalence sont des armes précieuses pour le style de basket prôné par son entraîneur, Ime Udoka. Et c’est sans doute ce qui a poussé les Rockets à le verrouiller jusqu’en 2031.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21:33 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21:49 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24:55 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 60 25:49 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 2.3 1.2 1.4 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.