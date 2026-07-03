Summer League
La bonne opération des Aces face au Dream
Kyle Filipowski désigné MVP de la Summer League
Un All-Star Weekend réussi pour le public d’Indiana
Le Storm de Gabby Williams remporte sa guerre de tranchées face aux Valkyries

Les Rockets misent 82 millions de dollars sur Tari Eason

Publié le 3/07/2026 à 6:39 Twitter Facebook

NBA – Même s’il n’a pas spécialement brillé cette saison, Tari Eason reste à Houston en décrochant un bien joli contrat.

Tari EasonIl était l’une des principales interrogations de l’intersaison des Rockets, mais voilà que Tari Eason a scellé son avenir en acceptant la proposition de ses dirigeants : 81.5 millions de dollars sur les cinq prochaines années !

ESPN précise que son contrat est entièrement garanti et c’est un sujet en moins pour Houston, qui va maintenant pouvoir se concentrer sur les dossiers Amen Thompson et Dorian Finney-Smith après avoir récupéré Marcus Smart.

Drafté au premier tour en 2022, Tari Eason n’avait pas été prolongé il y a un an et, cette saison, il a soufflé le chaud puis le (très) froid dans le Texas. Alignant malgré tout 10.5 points, 6.3 rebonds et 1.2 interception de moyenne sur 26 minutes (et à 36% à 3-points), en étant baladé entre le cinq et le banc.

Fragile physiquement, l’ailier de 25 ans possède toutefois une marge de progression extrêmement intéressante mais son impact défensif et sa polyvalence sont des armes précieuses pour le style de basket prôné par son entraîneur, Ime Udoka. Et c’est sans doute ce qui a poussé les Rockets à le verrouiller jusqu’en 2031.

Tari Eason Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 HOU 82 21:33 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3
2023-24 HOU 22 21:49 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8
2024-25 HOU 57 24:55 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0
2025-26 HOU 60 25:49 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 2.3 1.2 1.4 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes