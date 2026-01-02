Joueur le plus adroit à 3-points, Tari Eason booste le cinq des Rockets

Le « Tall Ball » poussé à l’extrême. Pour compléter son cinq de géants, avec Kevin Durant, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. et Amen Thompson, Ime Udoka misait jusqu’ici sur Josh Okogie. Beaucoup moins productif ces derniers temps, l’arrière a finalement été remplacé par Tari Eason.

L’ailier-fort, remis d’une élongation aux muscles obliques le privant d’un mois de compétition, a encore récompensé son coach la nuit passée face aux Nets : 15 points (6/7 aux tirs dont 2/2 de loin) et 9 rebonds en 22 minutes.

« C’est un joueur unique. Il a un super instinct. Cela nous donne plus de taille défensivement, et de la polyvalence. Cela ne veut pas dire que Josh ne faisait pas bien les choses, on l’utilise également », justifie le coach des Rockets.

Face aux Lakers il y a une semaine, l’intérieur avait déjà signé 13 points, idem quelques jours plus tard face aux Pacers. Depuis quatre matchs comme titulaire, Tari Eason tourne ainsi à 12.5 points, 6.5 rebonds, 2 interceptions et 1.3 contre, avec d’excellents pourcentages (57% dont 46% à 3-points).

Un « 3&D » en pleine bourre

Quatre matchs, et autant de victoires pour les Rockets qui sortent d’une période de turbulences (quatre défaites en cinq matchs). Houston profite notamment de sa belle adresse extérieure. Avec 50% de réussite à 3-points, il affiche le meilleur pourcentage de sa carrière. Et même le meilleur de toute la ligue, avec certes un faible volume (2.2/4.4).

« Ses instincts et les choses qu’il fait, qui vont un peu à l’encontre du plan de jeu, c’est quelque chose qu’on ne peut pas enseigner. Mais en attaque, il shoote vraiment bien, il attaque, fait ses mouvements, les rebonds offensifs… Un peu de tout ce qu’il apporte du banc a injecté un peu d’énergie dans le cinq », poursuit son coach.

Après avoir retrouvé le cinq face aux Lakers, Tari Eason disait apprécier que son coach lui fasse « enfin confiance » dès l’entre-deux. « Il fallait qu’on retrouve notre mentalité défensive », affichait l’intérieur dont l’équipe est la 4e meilleure défense de la ligue sur ces quatre matchs (109.9 points sur 100 possessions).

« Il a complètement changé l’énergie. C’est un défenseur fou, il peut défendre sur n’importe qui, du poste 1 à 5, avec de supers mains. Il peut shooter, faire le jeu. La seule chose que je lui ai dite, c’est qu’il doit s’habituer à ces minutes de titulaire. Ses poumons, il avait plus d’air dedans à quelques moments. Mais il va s’habituer à être titulaire, et on va avoir besoin de lui pour des gros matchs à l’avenir », prédisait d’ailleurs Kevin Durant à son sujet.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21:33 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21:49 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24:55 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 16 22:49 50.7 48.6 60.0 1.6 3.5 5.1 1.5 2.0 1.1 1.5 0.6 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.