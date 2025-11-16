Tari Eason sur le flanc pendant un mois, au minimum

Sorti à la pause lors de la large victoire des Rockets sur les Blazers vendredi soir, Tari Eason était officiellement resté aux vestiaires en raison d'une blessure à la hanche. Un jour plus tard, la blessure du poste 4 est bien plus problématique puisque la franchise parle désormais d'une élongation des muscles obliques, pour une indisponibilité qui prendra entre quatre à six semaines, dans le meilleur des cas.

Les muscles obliques doivent être soignés avec la plus grande attention pour éviter une rechute. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Paolo Banchero cette semaine face aux Knicks. Déjà l'an dernier, le début de saison de l'ailier du Magic avait été perturbée par la même blessure, et sa convalescence avait pris bien plus de temps que prévu.

À voir si Tari Eason peut d'ores et déjà faire une croix sur la fin d'année civile 2025. Malgré l'arrivée de Kevin Durant aux Rockets cet été, il avait gardé sensiblement le même rendement que l'an dernier. Pour ne rien arranger, Dorian Finney-Smith, qui aurait pu le remplacer dans la hiérarchie au regard de son profil, se remet pour sa part d'une opération à la cheville. Et son retour sur les parquets n'est pas d'actualité pour l'instant…

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21:33 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21:49 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24:55 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 11 23:11 49.5 50.9 71.4 1.5 3.7 5.2 1.6 1.6 0.8 1.7 0.5 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.