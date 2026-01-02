Les Rockets en balade à Brooklyn

Déplacement toujours spécial à Brooklyn pour Kevin Durant, l’ancien ailier des Nets, qui retrouvait donc son ex et qui n’y est pas allé de main morte (22 points, 11 passes, 5 rebonds) avec ses Rockets, vainqueurs sans grande difficulté en terres new-yorkaises, pour fêter la nouvelle année (120-96).

Pour son retour après deux matches d’absence, Alperen Sengun a contrôlé tranquillement la peinture (20 points, 6 rebonds, 6 passes) et Amen Thompson (23 points à 10/12) a dominé sans forcer également. En face, et toujours en sortie de banc, Cam Thomas (21 points) a été le plus en vue, tandis que Michael Porter Jr. manquait à l’appel. D’où les difficultés en attaque.

Auteur d’un double démarrage canon, dans le premier et dans le troisième quart-temps, Houston n’a clairement pas eu à forcer pour l’emporter cette nuit, face à une équipe des Nets pourtant séduisante en décembre (notamment en défense). Mais les locaux ont cette fois-ci explosé devant la bande de Kevin Durant, tranchante sur jeu rapide et moins approximative au niveau des petits détails, pour dérouler au bout de 30 minutes et offrir un long « garbage time » au public du Barclays Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le quatre à la suite pour Houston. Match à sens unique pour les Rockets, même privés de leur paire Steven Adams – Clint Capela, mais qui retrouvaient Alperen Sengun et qui n’ont pas traîné dans cette rencontre. En contrôle à l’intérieur, que ce soit au rebond ou près du cercle, et plus efficaces au shoot, ils ont signé deux « runs » qui ont mis K-O. les Nets à chaque début de mi-temps : un 16-5 en première et un 18-7 en deuxième. Le second leur sera d’ailleurs fatal, car ils ne reviendront plus après s’être retrouvés avec une vingtaine de points de retard. La confiance est au plus haut, avec cette série de quatre victoires de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.