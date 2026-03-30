Les Rockets ont besoin du vrai Tari Eason pour les playoffs

Depuis le début de sa carrière, Tari Eason n’a jamais été une gâchette à 3-pts. Néanmoins, la maladresse a frappé de manière forte l’intérieur en mars, dans des proportions considérables. Deux chiffres le démontrent parfaitement : sur les neuf premiers matches du mois, il a shooté à un terrible 1/29 à 3-pts, avec notamment sept rencontres de suite sans inscrire le moindre panier de loin malgré ses tentatives…

Puis, l’adresse est revenue, timidement. Au moins, il mettait un tir par match, ce qu’il n’était plus capable de faire ces dernières semaines. Enfin, ce dimanche, il a réussi un 3/5 derrière l’arc face aux Pelicans.

Ce n’est sans doute pas un hasard car jeudi dernier, les Rockets ont organisé une réunion d’équipe, pour se parler après l’horrible défaite face aux Wolves où ils ont gâché 13 points d’avance en prolongation. Chaque joueur a donc pu parler, évacuer et un sujet est rapidement revenu dans les discussions.

« J’ai eu l’impression que c’était assez centré sur moi. Ce n’était pas tourné négativement, davantage positivement. C’étaient surtout des affirmations : chacun essayait de me remonter le moral. Que chacun soit là pour moi, me soutienne, c’était important », raconte Tari Eason. « Les gars m’ont dit qu’ils avaient besoin de moi. »

Un facteur X pour les playoffs

Même s’il n’a pas été adroit contre les Grizzlies (1/6 à 3-pts) avant de réussir sa prestation contre les Pelicans, l’ailier fort des Rockets a moins eu le mérite de marquer 16 et 15 points. Ce n’était que la deuxième fois, depuis le All-Star Game, qu’il enchaînait deux rencontres à plus de 10 points.

« Il revient vers ce qu’il fait très bien et ne se repose pas seulement sur son adresse. Il a de l’impact sur les matches », se réjouit Ime Udoka. « On le voit couper, aller au rebond offensif, intercepter des ballons, tout ce qui provoque des problèmes à l’adversaire. J’aime son agressivité, qu’il cherche à mettre des tirs à 3-pts. Il a été excellent dans tous les autres domaines ces derniers matches. »

Cette réunion et la confiance de ses coéquipiers peuvent-elles le relancer à trois semaines des playoffs ? « Il se prenait trop dans la tête », juge Alperen Sengun. « On lui a simplement dit qu’on avait besoin de lui. Ça aide que le message vienne de tout le monde. En gros, on lui a dit qu’on avait besoin de lui pour gagner. »

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21:33 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21:49 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24:55 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 52 25:55 41.1 36.9 73.2 2.1 4.3 6.4 1.5 2.3 1.2 1.4 0.5 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.