Les Rockets se demandent encore comment ils ont perdu à Minnesota

Il reste moins de quatre minutes à jouer. Jaden McDaniels vient de voler un ballon dans les mains de Kevin Durant et file vers un dunk. Les Wolves mènent alors de 11 points. Ce n’est pas fini pour les Rockets mais, dans une rencontre aussi fermée offensivement, c’est un écart qui peut clairement donner la victoire à Minnesota.

Sauf qu’en trois minutes et avec un 12-0, les Texans renversent leur adversaire. Et la victoire leur tend les bras. Finalement, aucune équipe ne fera la différence dans les dernières secondes et on file en prolongation. Cinq minutes supplémentaires qui commencent parfaitement pour les troupes d’Ime Udoka, avec un 13-0 en 120 secondes !

Comment faire mieux ? Le plus dur est (bien) fait et pourtant, on le sait maintenant, les Rockets ont finalement perdu cette rencontre à Minnesota…

« J’essaie encore de comprendre comment ils ont gagné ce match », confie un Kevin Durant désabusé, qui n’a pas fui ses responsabilités, en pensant à son lancer-franc manqué à la fin ou à ses ballons perdus.

La pire défaite de la saison de Houston

Un chiffre apporte une réponse : 15-0. C’est la réponse de Minnesota aux deux premières minutes du temps supplémentaire dominées par les Texans. Dans les trois dernières minutes de la prolongation, Alperen Sengun et sa bande vont shooter à 0/4 alors que sur les six minutes précédentes, ils avaient inscrit 26 points à 10/12 au shoot.

Une véritable douche froide. « C’est arrivé si vite », constate le Turc, qui n’a pas plus de réponse à offrir que « KD » sur cette chute brutale. « Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’on aurait pu faire de plus. Tout est arrivé si vite qu’on n’a pas vraiment compris ce qu’il se passait. »

Ime Udoka, lui, a une explication… sur le terrain mental. « On s’est comporté comme si c’était terminé. On était devant, on s’est détendu. Des ballons perdus, des manques en défense, tout ce qui permet à l’adversaire de revenir », peste le coach des Rockets.

Perdre une rencontre alors qu’on a mené de 13 points en prolongation, ce n’est pas banal. Nul doute que cette défaite va rester dans les esprits. « Il y a eu beaucoup de revers cette année. Celui-ci est simplement le pire de tous », conclut carrément Ime Udoka. En effet, depuis que la NBA enregistre toutes les actions, aucune équipe n’avait perdu un match après avoir mené de 10 points ou plus en prolongation.

Le bilan était ainsi de 0 victoire pour 180 défaites dans ces situations. Il est désormais de 1 pour 180…