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Dos au mur, les Wolves renversent les Rockets en prolongation !

Publié le 26/03/2026 à 7:35
Modifié le 26/03/2026 à 9:12 Twitter Facebook

NBA – Avec un coup d’accélérateur à la fin, Minnesota a cru l’emporter. Mais tout s’est effondré ensuite, jusqu’au début de la prolongation, avant un ultime sursaut (110-108), après un match haletant.

Rudy Gobert et les WolvesLa soirée fut intense et longue. Et ça s’est senti dès les premières minutes, avec un duel entre Rudy Gobert et Alperen Sengun qui a donné le ton. Chacun dominant l’autre par séquence. Néanmoins, la maladresse est généralisée, que ce soit à 3-pts pour les Wolves ou du côté de Kevin Durant (23-19). Les deux équipes se donnent et défendent bien, ce qui donne peu de spectacle mais une rencontre serrée et intéressante (44-43).

Les Wolves se rassurent près du cercle après la pause quand les Rockets peuvent compter sur Alperen Sengun. Aucune différence n’est réalisée (70-68) donc tout se jouera en dernier quart-temps.

Les mains sont encore plus actives, ça vole des ballons et Jaden McDaniels l’illustre avec un panier primé puis une interception sur Kevin Durant. Il file au dunk et on vit un temps fort des Wolves, qui prennent onze points d’avance. La partie semble tourner en leur faveur. Mais les Rockets réagissent avec Kevin Durant et Alperen Sengun et profitent des ballons perdus adverses. Les Texans passent un 12-0 !

Mais tout n’est pas perdu pour Minnesota, qui repasse devant. Quand Kevin Durant a une balle de match à mi-distance, Rudy Gobert le contre ! Mais quelques instants après, le Français, auteur d’un très bon match, fait faute avant la remise en jeu. Lancer-franc pour « KD » et sixième faute pour lui. Les Rockets gâchent leur dernière possession et les Wolves auront une balle pour l’emporter, contrée par Alperen Sengun. On part en prolongation (95-95).

Le Turc est dans un temps très fort puisqu’il contre à nouveau un tir puis provoque un passage en force en début de prolongation. Kevin Durant frappe à 3-pts sur la tête de Julius Randle. On a l’impression que la rencontre est pliée, que Houston a tout renversé. Mais ce sont les Wolves qui vont réussir l’exploit, avec un 15-0 et un ultime panier de Julius Randle ! Kevin Durant a deux lancers-francs pour prolonger la soirée : il manque le premier et se force donc à rater le second. Pas de dernière chance pour Houston et victoire pour Minnesota (110-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de playoffs. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette rencontre. Le scénario, les « runs » des deux équipes… Tout peut se résumer en une formule : c’était un match de playoffs avant l’heure. Dans l’intensité, le nombre de coups de sifflet, la concentration et la présence des défenses. On est bien au printemps et les deux équipes ont encore des choses à gagner en saison régulière, au classement, donc cette partie valait de l’or. Les deux formations n’ont pas brillé offensivement mais réalisé des grosses prestations et cela a rendu le match passionnant.

– La performance de Rudy Gobert. Certes, il a été privé de prolongation à cause de sa sixième faute mais, dans une telle bataille de tranchées, le Français a été à l’aise. Il a même été un des meilleurs joueurs de la rencontre et de son équipe avec 14 points, 14 rebonds et 5 contres. Ce n’est pas toujours fluide en attaque mais, au moins, il est bien présent et propose des solutions. L’ancien du Jazz n’a pas refusé les shoots (13 tentatives), tout en faisant son travail en défense face à un gros Alperen Sengun.

– Les conséquences au classement. Les deux équipes sont très proches au classement de la conférence Ouest : Minnesota est cinquième à 45-28, Houston sixième à 43-29. Ainsi, si Houston l’emportait, le « tiebreaker » était pour Kevin Durant et sa bande. Il y a un partout et tout se décidera donc lors du dernier duel, le 10 avril, si jamais les deux franchises doivent finir la saison régulière avec le même bilan. Ce qui est clairement possible.

Minnesota Timberwolves / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaden McDaniels 37 10/17 3/4 2/3 0 2 2 0 3 2 1 2 -6 25 22
Julius Randle 42 11/27 0/4 2/4 1 5 6 6 3 2 5 0 7 24 15
Donte DiVincenzo 36 6/15 5/12 0/0 1 1 2 2 3 2 2 0 3 17 12
Rudy Gobert 28 7/13 0/0 0/0 7 7 14 1 6 1 1 5 0 14 28
Mike Conley 29 2/6 1/5 0/0 1 4 5 6 2 1 1 1 2 5 13
Naz Reid 31 5/13 2/5 2/2 3 10 13 1 5 2 3 2 -8 14 21
Nah'Shon Hyland 30 3/11 2/7 0/0 0 0 0 8 0 0 1 1 -1 8 8
Kyle Anderson 30 1/6 0/0 1/1 3 3 6 3 1 1 1 1 4 3 8
Terrence Shannon Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 1
Total 45/108 13/37 7/10 16 33 49 27 23 11 15 12 110
Houston Rockets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 43 9/22 2/5 10/12 0 3 3 8 1 2 6 1 5 30 23
Alperen Sengun 43 12/22 0/2 6/6 1 5 6 3 5 0 1 4 -2 30 32
Jabari Smith Jr. 48 7/15 2/6 0/0 2 10 12 1 2 1 3 1 -3 16 20
Amen Thompson 45 4/8 0/0 3/3 6 3 9 10 4 0 2 2 -3 11 26
Reed Sheppard 28 3/13 2/10 2/2 0 8 8 3 0 2 2 0 5 10 11
Jae'Sean Tate 8 1/2 1/2 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 5 5
Aaron Holiday 12 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 3 0 -2 3 1
Tari Eason 21 1/7 1/2 0/0 5 3 8 0 2 1 1 0 3 3 5
Clint Capela 10 0/1 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 1 2 0 0 4
Dorian Finney-Smith 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -5 0 0
Josh Okogie 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Total 38/93 9/29 23/25 17 37 54 26 15 6 20 10 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
TOR94

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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