Les Rockets ne font qu’une bouchée des Pelicans

Secoués en début de semaine à Chicago, les Rockets ont appris de leurs erreurs et ont fait le nécessaire pour boucler leur road-trip de quatre matchs par deux victoires, à Memphis puis cette nuit à New Orleans dans un match qu’ils ont su se faciliter par leur sérieux, leur engagement et leur intensité physique. Derrière un Alperen Sengun dominateur (36 points, 13 rebonds, 7 passes décisives) et un duo Durant-Smith Jr intraitable, Houston fait un pas de plus vers le top 6 après ce 20e succès à l’extérieur de la saison.

Encouragé par le bon début de match de la paire Murray-Williamson, le trio Jones-Queen-Bey a pris le relais à 3-points pour permettre à New Orleans de rester dans la course à l’issue du premier acte (29-29). La suite a été bien moins glorieuse pour les locaux, dépassés par les assauts des Texans. Il ne restait en effet plus grand chose des Pelicans après le 23-3 passé en début de deuxième quart-temps par les Rockets, portés par la palette offensive de leur duo intérieur Smith Jr-Sengun qui a sanctionné à chaque fois qu’il en a eu l’occasion (32-52).

Si bien que New Orleans a péniblement fini la première mi-temps à -21, sur un dernier coup de massue porté par Alperen Sengun et sa passe lobée pour le alley-oop fracassant d’Amen Thompson (47-68). A l’orgueil, les hommes de James Borrego ont réussi à faire jeu égal en troisième quart-temps (33-33) , principalement grâce aux qualités du trio Murray-Bey-Williamson avant de plonger à nouveau, punis par les 3-points de Jabari Smith Jr, Alperen Sengun, Aaron Holiday et Tari Eason. Dans le «garbage-time», Clint Capela a porté l’écart à +33 (95-128) avant de conclure la rencontre d’un dernier dunk pour sceller la victoire : 134 à 102.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Rockets ont retenu la leçon. Battus par Chicago, 12e à l’Est lundi dernier, les Rockets n’ont pas reproduit les mêmes erreurs afin de terminer la semaine sur une meilleure note. De plus, les Texans avaient également mordu la poussière lors de leur précédente venue en Louisiane cette saison, s’inclinant 133-128 après prolongation. Cette fois, les hommes d’Ime Udoka ont montré qu’ils avaient retenu la leçon en se rendant le match facile par une domination sans partage en deuxième quart-temps, débuté par ce 23-3 dévastateur. De quoi passer une deuxième mi-temps sans pression et aller chercher une 51e victoire sans forcer.

Alperen Sengun et Clint Capela en démonstration. Les deux pivots des Pelicans, Yves Missi et Derik Queen ont du talent et du potentiel. Mais ce match face à la paire Sengun-Capela au poste 5 ne manquera pas de les ramener sur terre. Le premier a été dominateur du début à la fin, sans que les Pelicans ne parviennent ne serait-ce qu’à le ralentir. Le second a aussi fait un sacré chantier avec 6 points, 3 passes décisives et 14 rebonds (dont six offensifs) en seulement 16 minutes !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.