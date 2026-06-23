Amen Thompson seul intouchable à Houston ?

Giannis Antetokounmpo transféré à Miami à quelques heures de la Draft, le premier domino – qui est énorme – vient sûrement de tomber dans cette intersaison 2026. Les franchises vont désormais pouvoir commencer les grandes manœuvres. Du côté de Houston, rien d’important n’est annoncé, les Rockets misant notamment sur les retours de blessure de Fred VanVleet et Steven Adams pour progresser.

Néanmoins, il se pourrait que les dirigeants reçoivent des coups de fil. D’après Yahoo! Sports, les franchises qui ont contacté les Texans ont reçu la même information : Amen Thompson est le seul intouchable ou presque.

Si Kevin Durant et Alperen Sengun ne sont pas clairement sur le marché, Houston ne fermerait pas la porte à des propositions. L’heure serait à l’écoute pour la franchise texane, sauf pour l’ailier donc.

Il faut dire que le frère d’Ausar est un profil rare à Houston : il n’a que 23 ans et vient de faire la meilleure saison de sa carrière avec 18.3 points, 7.8 rebonds, 5.3 passes et 1.5 interception de moyenne. Alors qu’il va disputer sa quatrième saison en 2026/27, son potentiel est encore énorme et il représente l’avenir de Houston.

De plus, les Rockets aimeraient également conserver Tari Eason, ciblé par les Lakers et les Nets, d’après nos confrères, tout en étant prêts à se séparer du contrat de Dorian Finney-Smith, qui lui sort d’une saison très compliquée (gêné par sa cheville gauche) où l’on n’a pas du tout reconnu le joueur précieux qu’il peut-être.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22:23 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32:15 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 79 37:23 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.2 1.5 2.4 0.6 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.