Non prolongé, Tari Eason se projette toujours à Houston

Comme Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Jalen Duren ou Jeremy Sochan, Tari Eason fait partie de ces joueurs de la Draft 2022 qui n'ont pas été prolongés à un an de la fin de leur contrat rookie. À l’inverse de son coéquipier Jabari Smith Jr, lui a donc entamé la saison 2025/26 sans garantie sur son avenir à long terme avec les Rockets.

Une situation qui pourrait générer une certaine pression… mais que l'intéressé prend avec philosophie.

« C'est du business et ça n'a rien de personnel » accepte-t-il. « Je ne pense pas que ça change vraiment mon objectif : je suis là pour essayer de gagner un titre avec Houston. C'est vraiment ce sur quoi je me concentre. »

Protégé par sa franchise, Tari Eason sera « free agent » protégé à l’été 2026. Un statut qui laisse aux Rockets la main sur son avenir à court terme. Mais pas question pour lui d’envisager un départ.

Des responsabilités accrues ?

« Bien sûr [que je veux rester] » assure le 17e choix de la Draft 2022. « J'ai été drafté ici, c'est ma maison, on m'a fait venir. C'est comme une famille pour moi, depuis le premier jour. Donc évidemment que je veux rester. »

Ambitieux, Tari Eason espère d'ailleurs qu'il pourra bénéficier d'un rôle plus important au sein de l'attaque d'Ime Udoka. Après une saison 2024/25 bouclée avec 12 points, 6.4 rebonds et 1.7 interception de moyenne…

« Je pense qu'en présaison, j'ai eu plus d'opportunités de créer pour l'équipe, donc c'est tout ce que je peux demander : avoir une chance. Et c'est ce qui, je pense, a été fait. À moi d'en tirer le maximum, maintenant » concède-t-il, avant de manquer son premier rendez-vous face au Thunder : 3 points à 1/6, 4 pertes de balle.

D'après les informations de Brian Windhorst, les Rockets ont offert plus de 100 millions de dollars à leur joueur. Néanmoins, la franchise n'avait pas garanti l'intégralité du montant, pour se protéger du risque de blessure.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 22 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 25 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 1 22 16.7 25.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.