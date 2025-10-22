Non prolongé, Tari Eason se projette toujours à Houston

Comme Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Jalen Duren ou Jeremy Sochan, Tari Eason fait partie de ces joueurs de la Draft 2022 qui n'ont pas été prolongés à un an de la fin de leur contrat rookie. À l’inverse de son coéquipier Jabari Smith Jr, lui a donc entamé la saison 2025/26 sans garantie sur son avenir à long terme avec les Rockets.
Une situation qui pourrait générer une certaine pression… mais que l'intéressé prend avec philosophie.
« C'est du business et ça n'a rien de personnel » accepte-t-il. « Je ne pense pas que ça change vraiment mon objectif : je suis là pour essayer de gagner un titre avec Houston. C'est vraiment ce sur quoi je me concentre. »
Protégé par sa franchise, Tari Eason sera « free agent » protégé à l’été 2026. Un statut qui laisse aux Rockets la main sur son avenir à court terme. Mais pas question pour lui d’envisager un départ.
Des responsabilités accrues ?
« Bien sûr [que je veux rester] » assure le 17e choix de la Draft 2022. « J'ai été drafté ici, c'est ma maison, on m'a fait venir. C'est comme une famille pour moi, depuis le premier jour. Donc évidemment que je veux rester. »
Ambitieux, Tari Eason espère d'ailleurs qu'il pourra bénéficier d'un rôle plus important au sein de l'attaque d'Ime Udoka. Après une saison 2024/25 bouclée avec 12 points, 6.4 rebonds et 1.7 interception de moyenne…
« Je pense qu'en présaison, j'ai eu plus d'opportunités de créer pour l'équipe, donc c'est tout ce que je peux demander : avoir une chance. Et c'est ce qui, je pense, a été fait. À moi d'en tirer le maximum, maintenant » concède-t-il, avant de manquer son premier rendez-vous face au Thunder : 3 points à 1/6, 4 pertes de balle.
D'après les informations de Brian Windhorst, les Rockets ont offert plus de 100 millions de dollars à leur joueur. Néanmoins, la franchise n'avait pas garanti l'intégralité du montant, pour se protéger du risque de blessure.
|Tari Eason
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|HOU
|82
|22
|44.8
|34.3
|75.2
|2.4
|3.7
|6.0
|1.1
|2.3
|1.2
|1.2
|0.6
|9.3
|2023-24
|HOU
|22
|22
|46.6
|36.0
|63.6
|2.1
|4.9
|7.0
|1.2
|2.3
|1.4
|0.9
|0.9
|9.8
|2024-25
|HOU
|57
|25
|48.7
|34.2
|76.0
|2.2
|4.1
|6.4
|1.5
|2.4
|1.7
|1.1
|0.9
|12.0
|2025-26
|HOU
|1
|22
|16.7
|25.0
|0.0
|0.0
|5.0
|5.0
|0.0
|1.0
|0.0
|3.0
|1.0
|3.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.