Les Lakers étouffent les Rockets et mettent cap sur Oklahoma City

Dans un début de match dominé par la maladresse, ce sont les Rockets qui prennent le meilleur départ grâce à l’activité de Tari Eason (16-11). Les Lakers terminent cependant le premier quart-temps en trombe. Rui Hachimura (21 points, 5/8 à 3 points) lance un 12-0 qui inverse la tendance (23-16).

Neuf points de LeBron James (28 points, 8 passes, 7 rebonds) en début de deuxième quart-temps enfoncent le clou. Los Angeles démarre la période sur un 15-1 et refroidit le Toyota Center (38-19) ! Toujours aussi maladroits, les hommes d’Ime Udoka tentent de stopper l’hémorragie, mais deux tirs primés de Rui Hachimura et de LeBron James permettent aux Lakers de conserver +18 à la mi-temps (49-31).

Les Lakers terminent le boulot

Austin Reaves (15 points) met la tête des Rockets sous l’eau au retour des vestiaires (65-40), et Los Angeles semble se diriger vers une victoire aisée. C’est le moment choisi par Amen Thompson (18 points, 8 rebonds) et Alperen Sengun (17 points, 11 rebonds) pour réveiller leur équipe. Toujours maladroits, ils vont chercher leurs points sur la ligne des lancers-francs et infligent un 15-6 aux Lakers pour revenir à -16 (71-55).

Avec leur survie en jeu, les Rockets… s’effondrent. Ils manquent sept de leurs dix premiers tirs, dont un 0/6 à 3 points, et le duo James-Hachimura saisit l’occasion pour porter l’écart à +26 (93-67).

KO, Houston ne se relève pas, et ce sont les Lakers qui iront défier le Thunder la semaine prochaine.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James prend les choses en main. Le King n’avait aucune envie de jouer un Game 7 et il l’a vite fait savoir. Agressif des les premières minutes du match, il a porté son effort en deuxième quart temps. Il y a marqué 14 de ses 28 points pour permettre aux Lakers de faire la différence. Une fois la main mise sur la rencontre, James n’a laissé aucune chance aux Rockets.

– Rui Hachimura, DeAndre Ayton, et Marcus Smart en facteur X. Les trois joueurs ont de nouveau été décisifs cette nuit. Les cinq 3-points d’Hachimura sont arrivés à des moments clés. Ayton a dominé le rebond (16 prises) et limité l’impact d’Alperen Sengun. Et Smart a été le «glue guy» parfait, terminant la rencontre avec un +/- de +25, tout en limitant Reed Sheppard à 4/19 aux tirs.

– Fin de saison décevante pour Houston. L’absence de régularité dans cette série, et celle de Kevin Durant, auront été de trop pour les Rockets. Dominés lors des trois premiers matchs, ils ont su réagir lors des Game 4 et 5 pour se donner une chance de réaliser ce qu’aucune autre équipe avait fait avant eux. Mais sur leur parquet, ils sont retombés dans leurs travers. Ils ont terminé la rencontre à 18% à 3-points et 35% aux tirs. Ils n’ont marqué que 78 points, leur pire total de la saison et leur premier match sous les 90 points.