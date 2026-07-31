Victor Wembanyama : « La NBA ne me manque pas pour l’instant, mais la FIBA oui »

Deux ans ! Cela va bientôt faire deux ans que Victor Wembanyama n’a plus porté les couleurs de l’Équipe de France. À l’époque, le pivot des Spurs s’inclinait contre Team USA en finale des Jeux olympiques 2024, terminant tout de même avec 26 points et 7 rebonds au compteur.

Vingt-quatre mois plus tard, « Wemby » est de retour en région parisienne, prêt à rejouer avec son pays, et son statut a évolué : ce n’est plus un simple Rookie de l’année de 20 ans, mais bien un All-Star, Défenseur de l’année et MVP en puissance de 22 ans.

En marge de l’inauguration d’un terrain de basket rénové à Nanterre, un moment qu’il se dit « chanceux » de pouvoir vivre, Victor Wembanyama n’a pas caché son enthousiasme quant au fait de se ressourcer là où il a été formé pendant huit ans. Et en France, plus largement.

« Quand je reviens ici, ça me fait énormément de bien au cœur », savoure-t-il ainsi, avant de se projeter sur ses retrouvailles avec le maillot bleu, puisqu’il avait dû zapper l’Euro 2025. « La NBA ne me manque pas pour l’instant, mais la FIBA oui », annonce-t-il clairement aux journalistes présents sur place.

Quatre matchs pour se remettre en jambes

Dans quelques jours, Victor Wembanyama organisera la deuxième édition de son tournoi de basket-échecs, à Nanterre justement, et il n’a pas non plus manqué de rappeler à quel point il se sent bien « chez lui » après une saison aussi éprouvante aux États-Unis, achevée mi-juin sur une défaite en finale NBA.

« C’est parfois dur de garder ces liens tous les jours avec la France, étant pendant de si longs mois loin outre-Atlantique… Mais en revenant ici, il n’y a rien de plus simple parce que ce sont des gens que je connais, à qui je fais confiance. Je n’ai été entouré presque que de bonnes personnes, en grandissant à Nanterre et en France en général », apprécie le joueur des Spurs, prolongé au cours de l’été pour un montant conséquent.

Bien sûr, le point d’orgue du passage en France de Victor Wembanyama, récemment choisi pour faire la couverture de NBA 2K27, sera le rassemblement du mois d’août avec les Bleus. Au programme ? Deux rencontres amicales face à la Serbie (20-23 août) puis deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2027 contre la Slovénie (27 août) et en Suède (30 août).

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.