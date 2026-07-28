Les Hawks ont tenté leur chance pour Jarrett Allen

Malgré plusieurs mouvements effectués depuis le début de l’intersaison, les dirigeants d’Atlanta continuent d’explorer les possibilités pour renforcer leur secteur intérieur. Avec Jarrett Allen parmi les joueurs ciblés.

« Les Hawks ont fait connaître leur intérêt pour Jarrett Allen depuis un certain temps », rapporte Jake Fischer. Mais l’insider précise surtout que les Cavaliers n’ont jamais réellement envisagé de se séparer de leur pivot titulaire.

La piste pouvait pourtant avoir du sens pour Atlanta. Onyeka Okongwu doit commencer la saison au poste 5, avec Jock Landale, prolongé pour une saison et 14 millions de dollars, comme principale doublure. Mais les Hawks aimeraient visiblement disposer d’une option plus imposante pour certains duels…

L’arrivée de Jarrett Allen aurait ainsi permis à Quin Snyder de jouer « Tall Ball », en décalant Onyeka Okongwu au poste d’ailier fort et Jalen Johnson à l’aile. Une configuration devenue envisageable grâce aux progrès du premier derrière l’arc, puisqu’Onyeka Okongwu a tout de même terminé la saison à 37.6% à 3-points.

Le noyau dur des Cavaliers reste intouchable

Les discussions entre les deux franchises auraient également pu être facilitées par le dossier Jonathan Kuminga, puisque Cleveland suit toujours la situation de l’ailier, libre après la décision des Hawks de ne pas activer son option. Mais Jarrett Allen ne devrait pas servir de monnaie d’échange dans un éventuel « sign-and-trade ».

Les Cavaliers restent pourtant tout proches du « second apron », alors qu’ils doivent encore finaliser la prolongation de James Harden. Koby Altman ne cachait d’ailleurs pas ses préoccupations financières au moment de la Draft : « Chaque million de dollars compte », expliquait le président de la franchise après avoir reculé du premier au second tour pour réduire le coût du contrat de leur rookie.

Finaliste de conférence, Cleveland n’a cependant aucune intention de sacrifier Jarrett Allen, Donovan Mitchell ou Evan Mobley pour faire des économies. La position des Cavaliers concernant leur pivot n’a finalement pas changé depuis sa prolongation jusqu’en 2029. « Jarrett est le point d’ancrage de notre noyau et sa présence correspond à notre vision d’un succès durable », déclarait alors Koby Altman.

Une confiance que l’intérieur a encore justifiée durant les derniers playoffs, notamment lorsqu’il avait été le moteur de la qualification de Cleveland face aux Raptors. « Je ne suis pas le plus bavard, mais si je peux montrer l’exemple en jouant le plus dur, les autres suivront », expliquait-il après la fin du premier tour.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BKN 72 20:01 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BKN 80 26:12 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BKN 70 26:27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 CLE 51 30:16 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 BKN 12 26:40 67.7 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32:18 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32:39 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31:43 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28:00 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 56 27:08 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.7 1.0 1.3 0.8 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.