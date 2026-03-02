Onyeka Okongwu, le pivot shooteur en confiance des Hawks

« Avant le match, il me disait en plaisantant de shooter 20 fois à 3-points ce soir », rapporte Onyeka Okongwu sur la « consigne » de son coach Quin Snyder en amont de la réception des Blazers. Sans doute un clin d’œil au fait que le pivot avait tenté sa chance à 15 reprises (5/15) lors du précédent affrontement face à la même équipe.

Hier, il s’est arrêté à 12 tentatives, mais a fait preuve d’une bien meilleure efficacité (7/12) tout en se permettant de chambrer le banc d’en face. « Je connais l’un des coachs là-bas. Je le regardais en mode : ‘Vous allez me laisser shooter toute la soirée ?’ Puis, après mon quatrième, je lui ai dit de changer sa défense. »

Une suggestion qui n’a pas vraiment été prise au sérieux, tant l’intérieur a bénéficié de tirs ouverts tout au long de la partie, face à un Donovan Clingan notamment très ancré dans la raquette. « Quand j’en mets un, deux ou trois, ils sont obligés de réagir. Quand ça commence, ça ne s’arrête plus », prévient le natif de Los Angeles.

La marque d’un joueur en confiance qui, selon Dyson Daniels, ne cesse de répéter aux autres « qu’il est le meilleur shooteur du vestiaire ». « Donc s’ils le laissent seul comme ça, il doit assurer et le prouver. Quand il est chaud et qu’il les enchaîne comme il l’a fait, on le cherche, même quand il ne les met pas. On a confiance en lui pour prendre ces tirs ; on veut qu’il les prenne. Ça aide notre équipe », note le meneur.

Sa meilleure campagne en carrière

Ce dernier l’a ainsi trouvé dans les premières minutes grâce à une très belle passe aveugle, après avoir fixé la défense adverse. Le pivot a pu enchaîner derrière, prouvant qu’il compte bien parmi les meilleurs shooteurs de sa formation avec 38.5% de réussite cette saison, sur 5 tentatives en moyenne, ses plus gros volumes en carrière.

Même si, sur ses deux derniers matchs, face aux Wizards, il avait été indigeste niveau adresse : 10 points à 25% aux tirs dont 20% de loin. « On gagne en confiance quand les coéquipiers ont confiance en vous. Les gars le cherchaient. Ce sont des tirs qu’on l’a déjà vu prendre et réussir. Ces derniers matchs, il n’a pas shooté aussi bien qu’il l’aurait voulu, mais il est venu travailler en plus, et ça s’est vu ce soir », salue Quin Snyder.

Son pivot a terminé ce match avec 25 points (9/15 en tout), 10 rebonds, 6 passes et 2 interceptions, pour 37 d’évaluation. Alimentant ainsi sa meilleure campagne NBA depuis ses débuts avec 16 points et 8 rebonds de moyenne.

Onyeka Okongwu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ATL 50 12:01 64.4 0.0 63.2 1.2 2.0 3.3 0.4 2.0 0.5 0.6 0.7 4.6 2021-22 ATL 48 20:40 69.0 72.7 2.4 3.5 5.9 1.1 3.1 0.6 0.9 1.3 8.2 2022-23 ATL 80 23:07 63.8 30.8 78.1 2.7 4.5 7.2 1.0 3.1 0.7 1.0 1.3 9.9 2023-24 ATL 55 25:33 61.1 33.3 79.3 2.6 4.2 6.8 1.3 2.9 0.5 0.8 1.1 10.2 2024-25 ATL 74 27:54 56.7 32.4 75.9 3.0 5.9 8.9 2.3 2.6 0.9 1.2 0.9 13.4 2025-26 ATL 55 31:31 48.0 37.7 78.3 1.9 5.9 7.8 3.2 3.4 1.1 1.9 1.0 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.