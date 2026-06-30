Jock Landale reste à Atlanta pour une saison de plus

Même s’il a joué le meilleur basket de sa carrière à Memphis avant d’être transféré, puis n’a ensuite pas disputé les playoffs avec les Hawks, la faute à une blessure la cheville droite début avril, Jock Landale n’avait qu’une envie durant cette intersaison : rester à Atlanta.

« J’espère m’y installer pour un moment. Il y a un véritable esprit d’équipe universitaire ici, où tout le monde s’entend très bien et c’est rare en NBA. C’était rafraichissant et j’ai aimé faire partie de ce groupe », disait-il le mois dernier.

Son souhait s’est réalisé puisque ESPN annonce que le pivot de 30 ans a trouvé un accord avec les Hawks pour un contrat d’un an et 14 millions de dollars. L’Australien s’offre ainsi une belle augmentation de salaire et la franchise un joueur solide sous le cercle.

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SA 54 10:54 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHO 69 14:11 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 13:38 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 2024-25 HOU 42 11:54 53.3 42.3 67.5 1.3 1.9 3.3 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8 2025-26 ATL 23 19:23 51.6 39.1 54.1 1.8 2.3 4.1 1.7 2.1 0.4 0.6 0.6 9.1 2025-26 MEM 45 23:33 51.4 38.0 67.4 3.1 3.4 6.5 1.7 2.3 0.6 1.0 0.5 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.