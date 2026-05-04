Jarrett Allen, le moteur de la qualification des Cavaliers

« Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c’était incroyable. Il a inspiré tout le monde, il est la raison de notre victoire. S’il continue de jouer comme cela, nous allons être une équipe compliquée à battre ».

C’est avec ces mots que Max Strus résume la prestation de Jarrett Allen, facteur déterminant dans la qualification de Cleveland lors du Game 7 face aux Raptors.

Dès la première action de la rencontre, le pivot des Cavaliers veut faire passer un message. Servi par Donovan Mitchell, il tente de placer un dunk rageur face à Jakob Poeltl, mais il met trop de puissance et le ballon ressort. Si la balle ne rentre pas, le numéro 31 montre qu’il est prêt à en découdre.

Kenny Atkinson est conquis

Pourtant, Jarrett Allen reste discret en première période. Toutefois, il se réveille après le passage aux vestiaires. D’abord, il pèse aux rebonds offensifs avec cinq prises pour offrir des secondes chances à ses coéquipiers. Un de ses rebonds se transforme en claquette et Jakob Poeltl ne peut pas l’arrêter.

Sur ce troisième acte, Jarrett Allen est inarrêtable dans la raquette et y inscrit 14 points. Un excellent passage qu’il conclut en prenant son propre rebond après un lancer-franc raté pour remettre la balle dans le cercle.

« Il nous a vraiment portés vers le haut. Son troisième quart-temps, c’est le meilleur niveau qu’il a pu avoir et je l’entraîne depuis longtemps », avoue Kenny Atkinson. « Ses rebonds offensifs et ses points à l’intérieur, nous en avions besoin. Nous avions besoin qu’un joueur élève son niveau de jeu aux côtés de Donovan et de James et il a été vraiment incroyable ce soir. Nous lui demandons toujours d’en faire plus à l’entraînement, nous lui demandons de venir plus tôt. Je pense qu’il y a un lien entre sa prestation et le travail qu’il fournit au quotidien. »

Une réputation à corriger

Alors que le score était à égalité à la pause, les Cavaliers vont profiter de la domination de Jarrett Allen pour prendre 19 points d’avance avant d’entrer dans le dernier acte. Un retard que les Raptors n’arriveront pas à combler.

Le pivot termine la partie avec 22 points et 19 rebonds à 7/11 au tir. Cerise sur le gâteau de ce match accompli, les chants « M-V-P » qu’il a reçus dans le quatrième quart-temps. De quoi effacer quelques cicatrices. En 2023, il avait reconnu que la pression avait été trop forte lors de la défaite de son équipe face aux Knicks.

« J’ai toujours eu l’impression que dans cette Ligue, dès que vous avez une réputation, elle reste avec vous, peu importe ce que vous faites », répond Jarrett Allen lorsqu’on l’interroge sur son étiquette de joueur soft. « Je me suis dit que si je jouais en voulant changer ma réputation, cela allait m’affaiblir. J’ai toujours été quelqu’un qui va de l’avant. Ce qu’il s’est passé avant, dans mon sens ou non, cela fait partie du basket de haut niveau. »

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BKN 72 20:01 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BKN 80 26:12 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BKN 70 26:27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 CLE 51 30:16 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 BKN 12 26:40 67.7 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32:18 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32:39 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31:43 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28:00 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 56 27:08 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.7 1.0 1.3 0.8 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.