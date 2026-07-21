Champion, MVP de la finale puis MVP de la Summer League : l’été parfait de Yaxel Lendeborg

L’été parfait de Yaxel Lendeborg se poursuit. Déjà vainqueur de la Summer League aux Warriors et MVP de la finale, le 11e choix de la dernière Draft a également été désigné MVP de l’ensemble du tournoi !

Une récompense qui vient couronner la régularité de l’ancien de Michigan. En six rencontres à Las Vegas, Yaxel Lendeborg a ainsi compilé 14.8 points, 6.8 rebonds, 4.0 passes décisives et 1.5 interception de moyenne.

Des stats moins spectaculaires que celles de certains concurrents, mais son influence des deux côtés du terrain a pesé. L’ailier avait surtout gardé le meilleur pour la fin avec 21 points et 10 rebonds face aux Grizzlies, dont sept points consécutifs dans le dernier quart-temps pour renverser la finale. Champion NCAA puis doublement récompensé à Las Vegas, le « vieux rookie » de 23 ans commence sa carrière pro en accumulant les trophées.

Yaxel Lendeborg est logiquement accompagné dans le meilleur cinq par Cameron Boozer, finaliste avec Memphis après avoir tourné à 18.5 points, 8.0 rebonds et 3.7 passes. Le troisième choix de la Draft avait notamment marqué les esprits dès son premier duel avec Caleb Wilson.

La surprise des Cavs

Justement, le rookie des Bulls figure également dans la « First Team » avec 23.5 points, 7.3 rebonds et 2.5 contres de moyenne. Un rendement identique au scoring à celui de Brayden Burries, très régulier avec Milwaukee et auteur de 27 points ainsi que du panier de la victoire pour conclure son tournoi.

La principale surprise de ce premier cinq reste Meleek Thomas. Choisi seulement en 34e position par Cleveland, l’arrière a confirmé son profil de « micro-ondes » avec 27.3 points, 3.8 passes et 2.0 interceptions de moyenne.

Le deuxième cinq est composé de Cedric Coward (19.0 points, 7.0 rebonds et 4.0 passes), Egor Demin (21.0 points), Liam McNeeley (21.7 points), ainsi que Zyon Pullin, auteur de 21.0 points et 7.8 passes par match.

Khaman Maluach complète la sélection après avoir aligné quatre double-doubles en quatre sorties. Avec 19.5 points, 12.8 rebonds et 2.0 contres de moyenne, le pivot des Suns a confirmé ses progrès.

Les deux premiers choix de la Draft sont en revanche absents des deux sélections. AJ Dybantsa n’a disputé que deux rencontres malgré ses 25 points de moyenne, tandis que Darryn Peterson a été trop irrégulier.

Les deux meilleurs cinq de la Summer League 2026

NBA All-Summer League First Team

Cameron Boozer – Memphis Grizzlies

– Memphis Grizzlies Brayden Burries – Milwaukee Bucks

– Milwaukee Bucks Yaxel Lendeborg – Golden State Warriors

– Golden State Warriors Meleek Thomas – Cleveland Cavaliers

– Cleveland Cavaliers Caleb Wilson – Chicago Bulls

NBA All-Summer League Second Team