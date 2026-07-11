Cameron Boozer et Caleb Wilson font le show pour leur premier duel

Après le face-à-face entre AJ Dybantsa et Darryn Peterson, les deux premiers choix de la Draft 2026, jeudi, celui entre Cameron Boozer et Caleb Wilson, choisis juste derrière eux, a lui aussi tenu ses promesses.

Pour leurs débuts en Summer League, les deux rookies ont livré une prestation spectaculaire dans un match remporté sur le fil par les Grizzlies de Cameron Boozer (97-96). L’ancien joueur de Duke termine avec 23 points, 6 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre. Caleb Wilson a fait encore plus fort avec 35 points, 5 rebonds, 3 contres et 2 interceptions.

Les deux joueurs n’ont pas cherché à éviter leur opposition, bien au contraire. Boozer et Wilson ont passé une bonne partie de la rencontre à défendre l’un sur l’autre, dans une partie que Memphis a menée presque de bout en bout, sans jamais parvenir à se mettre à l’abri.

Pour Caleb Wilson, ce match avait une saveur particulière. Plus que ses débuts chez les professionnels, il s’agissait aussi de son retour à la compétition, cinq mois après une fracture de la main qui lui avait fait manquer la fin de la saison universitaire.

Caleb Wilson en larmes avant le match

« Pour être honnête, j’ai pleuré avant de jouer aujourd’hui », a révélé l’ancien joueur de North Carolina aux médias après la rencontre. « Cela faisait cinq mois que je n’avais pas pu jouer. J’étais vraiment touché de voir mon équipe perdre lors du tournoi NCAA sans pouvoir l’aider, puis notre entraîneur s’est fait licencier », a-t-il poursuivi, en référence au départ d’Hubert Davis, remplacé ensuite par l’ancien coach des Nuggets Mike Malone.

« Cela faisait beaucoup pour moi. J’avais simplement le sentiment d’avoir attendu tellement longtemps cette occasion de rejouer. J’en suis tellement heureux. »

Caleb Wilson avait à cœur de briller, et il l’a fait dans des proportions impressionnantes. Ses 35 points constituent le deuxième plus gros total de l’histoire de la Summer League pour un débutant, derrière les 37 unités de Marco Belinelli en 2007.

Plus surprenant encore, l’ailier-fort a terminé à 7/11 à 3-points, soit autant de tirs primés réussis que durant l’intégralité de sa saison NCAA !

« Je travaille dessus depuis longtemps », a commenté Wilson. « Je ne suis pas du tout surpris. »

Sa gestuelle semble avoir gagné en fluidité et le joueur de 19 ans a affiché une confiance prometteuse dans toutes les situations : sur réception de passe, en mouvement, à 45 degrés ou dans le corner.

« C’est un super joueur », l’a félicité Cameron Boozer. « Les grands joueurs mettent des tirs difficiles. C’est quelque chose qu’il n’avait peut-être pas beaucoup montré à l’université, mais c’est un grand joueur et il était en feu. »

Caleb Wilson ne s’est toutefois pas laissé griser par sa performance. Malgré sa ligne statistique, il a d’abord insisté sur les six ballons perdus, les rebonds concédés et la défaite de Chicago.

« Mon objectif en venant ici, c’est de gagner », a-t-il martelé.

Cameron Boozer déjà décisif

Face à la démonstration offensive de son adversaire, Cameron Boozer a livré une prestation plus sobre, mais parfaitement conforme à sa réputation. Appliqué, polyvalent et déjà très mature, l’ailier-fort a semblé particulièrement à l’aise pour sa première sortie.

« Je n’arrive pas à croire qu’il n’a que 18 ans. Je suis ravi de l’avoir dans mon équipe », a résumé son coéquipier Cedric Coward, auteur de 17 points, 10 rebonds et 5 passes.

Alors que Caleb Wilson venait d’enchaîner trois tirs extérieurs, Cameron Boozer s’est chargé de le refroidir en lui subtilisant le ballon avant de conclure au dunk en contre-attaque.

Il a surtout fait la différence dans les dernières secondes. Avec Memphis mené d’un point, il a provoqué une faute puis inscrit les deux lancers-francs de la victoire à 5,6 secondes de la fin.

« C’est l’un des joueurs de ma cuvée de Draft que je respecte le plus », l’a salué Caleb Wilson. « Il a fait un super match et il a gagné. Nous prenons du plaisir à nous affronter. Je l’ai vu mettre des tirs difficiles aujourd’hui. »

Les débuts des deux jeunes joueurs ont ainsi été une franche réussite. Le match a aussi marqué les premiers pas de l’autre rookie des Bulls, Dailyn Swain, 15e choix de la dernière Draft. L’ancien de Texas a été plus discret avec 7 points à 3/10, 4 rebonds et 3 passes.

Le Français Noa Essengue termine de son côté avec 10 points, 5 rebonds et 4 contres.