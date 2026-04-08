North Carolina, la seule option universitaire pour Mike Malone

« Bienvenue dans la famille des Tar Heels ! » À North Carolina, Mike Malone a été accueilli comme il se doit avec une conférence de presse de 40 minutes. La fac voulait marquer le coup après s’être offert un coach champion NBA.

« Je ne prends pas cela à la légère. On n’arrête pas de me demander : ‘Coach, pourquoi abandonneriez-vous une chance de coacher en NBA ? Vous êtes un coach NBA’ », rapporte ainsi le technicien de 54 ans, en pensant au titre de 2023 obtenu avec les Nuggets. Avant d’avouer que faire un trait, au moins momentané, sur la Grande Ligue pour rejoindre l’échelon universitaire, n’a pas été « une décision facile ».

« Mais ce qui me revenait sans cesse à l’esprit, c’est que j’avais une chance de faire partie de quelque chose de spécial, de cette histoire et de cette tradition. De faire partie de quelque chose qui me dépasse largement. C’est le seul poste universitaire que j’aie jamais envisagé. Pour n’importe quel autre poste, je n’aurais même pas décroché le téléphone », insiste celui qui prend la suite de Hubert Davis.

Il faut dire que UNC a cassé sa tirelire pour le convaincre : un contrat de six ans pour un montant de 50 millions de dollars, selon ESPN, faisant de lui l’un des entraîneurs les mieux payés au niveau universitaire, a été mis sur la table lors d’une réunion marathon de cinq heures, dimanche, avec les dirigeants de l’université.

Ce salaire devrait lui permettre de rejoindre Bill Self (Kansas) et John Calipari (Arkansas), également autour de 8 millions de dollars la saison. À titre de comparaison, en 2024, Erik Spoelstra avait décroché le plus gros contrat de l’histoire du sport américain pour un entraîneur, avec un contrat de huit ans contre 120 millions de dollars.

Le prix à payer pour s’offrir un tel CV

C’était le prix à payer pour UNC pour s’offrir un coach aussi capé, avec un CV à plus de 500 victoires NBA en carrière. « Son palmarès justifie ce type de rémunération. Et nous pensons également que cette institution, de par sa position dans la hiérarchie basket, se doit de payer pour ce que nous considérons comme l’élite », justifie le directeur athlétique adjoint exécutif, Steve Newmark.

À North Carolina, Mike Malone est ainsi très attendu, et il le sait. Il est le premier entraîneur principal depuis Frank McGuire en 1951 à être recruté sans lien préalable avec l’université. Pour répondre aux attentes, Mike Malone entend s’entourer du meilleur staff possible, pour « mieux appréhender » le basket universitaire, et même à aller chercher des assistants en-dehors du pays.

« Je suis un étranger qui arrive au sein d’une famille très resserrée. Je dois trouver l’équilibre, cet équilibre délicat, entre rester fidèle au passé et honorer la tradition, tout en ayant les yeux tournés vers l’avenir. Alors, si vous nous voyez faire les choses un peu différemment, c’est normal. Acceptez-le. Tout va bien. J’ai un respect immense pour ce programme, pour la place qu’il occupe dans l’histoire ainsi que pour l’histoire du basket NCAA, mais nous allons faire les choses à notre manière », prévient-il.

Sur place, certains font déjà remarquer que Larry Brown est le seul coach de l’histoire à avoir gagné le titre en NCAA et en NBA. L’ancien coach des Nuggets deviendra-t-il le second à réaliser ce doublé ? Il permettrait dans ce cas à l’université de décrocher une septième bannière, la première depuis 2017.