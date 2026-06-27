Jose Alvarado poursuit l’aventure « à la maison »

En attendant de savoir si Mitchell Robinson, Landry Shamet, Jordan Clarkson, Jeremy Sochan ou Ariel Hukporti resteront dans l’effectif récemment titré, les Knicks ont déjà enregistré la prolongation de Jose Alvarado.

Comme Mohamed Diawara, le Portoricain rempile pour plusieurs années – trois en l’occurrence – et ESPN évoque un montant total supérieur à 14 millions de dollars.

Pour ce faire, il a décliné sa « player option » de 4.5 millions de dollars mais, comme le prouve sa réaction sur X/Twitter, le meneur ne s’imaginait pas ailleurs qu’à la « maison ». Surtout après le titre de champion.

Originaire de la région new-yorkaise, Jose Alvarado était arrivé à New York en février dernier en provenance de New Orleans et, petit à petit, il a convaincu Mike Brown pour devenir un élément-clé de sa rotation. À tel point qu’en playoffs, il était la principale doublure de Jalen Brunson, brillant notamment dans le Game 4 des Finals.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.8 1.0 1.1 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.