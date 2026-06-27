Draft
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026
Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?

Jose Alvarado poursuit l’aventure « à la maison »

Publié le 27/06/2026 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Sacré champion avec New York, sa ville d’origine, Jose Alvarado y re-signe pour trois ans et un peu plus de 14 millions de dollars.

Jose AlvaradoEn attendant de savoir si Mitchell Robinson, Landry Shamet, Jordan Clarkson, Jeremy Sochan ou Ariel Hukporti resteront dans l’effectif récemment titré, les Knicks ont déjà enregistré la prolongation de Jose Alvarado.

Comme Mohamed Diawara, le Portoricain rempile pour plusieurs années – trois en l’occurrence – et ESPN évoque un montant total supérieur à 14 millions de dollars.

Pour ce faire, il a décliné sa « player option » de 4.5 millions de dollars mais, comme le prouve sa réaction sur X/Twitter, le meneur ne s’imaginait pas ailleurs qu’à la « maison ». Surtout après le titre de champion.

Originaire de la région new-yorkaise, Jose Alvarado était arrivé à New York en février dernier en provenance de New Orleans et, petit à petit, il a convaincu Mike Brown pour devenir un élément-clé de sa rotation. À tel point qu’en playoffs, il était la principale doublure de Jalen Brunson, brillant notamment dans le Game 4 des Finals.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1
2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0
2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1
2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3
2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9
2025-26 NY 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.8 1.0 1.1 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes