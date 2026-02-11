Jose Alvarado, enfant du pays à New York

Deux jours après avoir fait ses débuts avec les Knicks, dans une victoire du côté de Boston, Jose Alvarado a profité de la réception des Pacers pour vivre son premier match au Madison Square Garden. Un moment important quoi qu’il arrive pour chaque nouveau joueur des Knicks mais encore davantage pour le meneur de jeu.

Pourquoi ? Parce qu’il est né à Brooklyn et a fait son lycée dans le Queens. Il est un enfant du pays donc, salué comme il se doit par les fans locaux quand il est entré sur le parquet en premier quart-temps.

« C’est différent. Jouer pour les Knicks, c’est énorme, mais je suis un gamin des mêmes rues que les fans. Faire partie de ça, c’est une bénédiction », raconte l’ancien des Pelicans, auteur de 4 points et 5 passes dans cette rencontre. « J’ai dû m’y faire et maintenant que c’est fait, on peut avancer. »

Néanmoins, la réaction du public, dont certains étaient des proches du joueur, reste forte pour lui. « C’était incroyable. Que la ville me montre cet amour, c’est mémorable. Je ne peux pas vraiment l’expliquer », poursuit Jose Alvarado, après la défaite des Knicks. « Ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais je peux le dire, c’est une bénédiction d’être sur le parquet. »

Jusqu’à la nervosité même. « J’étais nerveux ce mardi, c’est clair. Il s’est passé beaucoup de choses. Je suis content d’en avoir fini avec ça », précise-t-il. « J’ai hâte de revenir, de faire mieux et de gagner des matches. » Prochain rendez-vous au Madison Square Garden, le 19 février, face aux Pistons.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 2 21:30 35.3 22.2 66.7 0.0 1.5 1.5 3.5 3.0 1.0 1.0 0.5 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.