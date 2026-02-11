En prolongation, les Pacers surprennent les Knicks au Garden

Les affrontements entre les Knicks et les Pacers ont souvent tendance à nous divertir ces derniers mois et celui de cette nuit, au Madison Square Garden, n’a pas dérogé à la règle non plus.

Il a ainsi fallu attendre une prolongation pour que ce match, longtemps indécis (39 changements d’avantage, record cette saison) et serré (aucun écart de plus de 10 points), rende son verdict. Mais ce sont finalement les joueurs d’Indiana qui ont pris le dessus (137-134) sur ceux de New York. Dans une ambiance des grands soirs.

Malgré un grand Jalen Brunson (40 points, 8 passes), le triple-double de Josh Hart (15 points, 11 rebonds, 11 passes) et une prolongation arrachée sur deux lancers de Karl-Anthony Towns (22 points, 14 rebonds) à 0.2 seconde de la fin, les Knicks ont donc dû rendre les armes devant les coéquipiers de Pascal Siakam (30 points) et Andrew Nembhard (24 points, 10 passes), toujours survoltés au Garden.

Il a cependant fallu que les Pacers, même à +9 à une quarantaine de secondes de la fin de la prolongation, s’emploient jusqu’au bout. Car, après avoir encaissé un terrible 9-0 pour entamer leur prolongation, les New-yorkais ont trouvé les ressources pour revenir à -1 en quelques secondes, profitant d’une perte de balle d’Aaron Nesmith puis d’un 0/2 sur la ligne de Pascal Siakam.

Heureusement pour Indiana, le surprenant Quenton Jackson était là pour verrouiller le résultat aux lancers-francs, mais ce fut chaud jusqu’à la fin pour les hommes de Rick Carlisle, qui mettent ainsi un terme à leur série de quatre défaites de suite. Pour New York, cela fait désormais deux défaites en trois matches, avant le « back-to-back » qui se profile à Philadelphie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Indiana aime décidément New York. En remontant à la saison 2023/24, les Pacers ont gagné quatre de leurs six derniers déplacements au Madison Square Garden. Cette nuit, ils sont parvenus à confirmer qu’ils adorent s’y rendre, alors même qu’ils ne comptaient que trois victoires à l’extérieur cette saison (en 25 matches) et que les Knicks n’avaient perdu que six fois à domicile (en 27 matches). Heureusement, Indy a pu s’appuyer sur l’apport de son banc, son adresse à 3-points et surtout une meilleure entame de prolongation pour aller chercher un succès qui fait du bien au moral (sans trop compromettre le projet « tanking »).

39 changements de leader. Comme dit plus haut, le record de la saison en matière de changements d’avantage a été battu. La preuve que cette rencontre était particulièrement équilibrée, avec deux équipes qui se sont répondues l’une après l’autre, sans en laisser une se détacher trop sérieusement au score. Hormis à la fin, quand les Pacers ont signé le 9-0 qui les a propulsés vers la victoire en prolongation, face à des Knicks un peu trop dépendants de Jalen Brunson. Surtout après la sortie pour six fautes de Karl-Anthony Towns, le sauveur de la fin du quatrième quart-temps.

Et de 610 pour Mikal Bridges. « Iron Man » par excellence de la NBA moderne, Mikal Bridges en est maintenant à… 610 matches disputés sur 610 possibles en saison régulière. Dans l’histoire, un seul joueur a fait mieux pour commencer sa carrière et il s’agit de Red « Johnny » Kerr avec ses… 844 matches disputés consécutivement, dans les années 1950/60. Jack Twyman s’était, lui, arrêté à 609.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.