Jose Alvarado taillé pour jouer aux Knicks

Jose Alvarado a été transféré des Pelicans aux Knicks lors de la dernière « trade deadline ». Un échange qui sonne comme un retour à la maison pour le meneur, natif de Brooklyn. « J’ai le sentiment que c’était écrit », avoue le meneur après le succès des Knicks face à Boston. « J’ai l’impression de faire partie de cette équipe depuis longtemps même si ce n’était que mon premier match. Je me suis senti comme chez moi. »

Il est vrai que le meneur n’a pas eu besoin de temps d’acclimatation. Lors de ce premier match, il s’est ainsi illustré dans le quatrième quart-temps pour sceller la victoire des hommes de Mike Brown.

Pour lancer sa fin de match, il réussit un panier face à Nikola Vucevic avant de décocher une flèche longue distance. Si sa deuxième tentative derrière l’arc est un échec, il surprend Jaylen Brown en lui chipant le ballon par derrière afin de s’offrir deux points faciles en contre-attaque. Du pur Alvarado.

Mis en confiance par ses coéquipiers

« Mes coéquipiers savent que j’adore défendre et ils me font confiance », apprécie Jose Alvarado. « Ils me laissent être moi-même. Ils n’arrêtent pas de me dire de jouer, d’être moi-même et que tout se passera comme prévu. » Des propos confirmés par cet échange capté par les caméras de télévision avant la rencontre avec Jalen Brunson.

On les voit discuter au milieu du terrain à l’échauffement, et le titulaire lui explique qu’il n’a pas besoin de s’adapter à lui, et que les Knicks lui demandent juste d’être lui-même.

Au final, les Knicks se sont imposés 111-89 et ils rebondissent après la lourde défaite concédée face aux Pistons, vendredi dernier. Un succès qui est passé par l’apport de Jose Alvarado, auteur 12 points, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions et un +/- de +13 en 25 minutes en sortie de banc. Outre la ligne de stats, le meneur de poche a brillé par sa pression défensive constante pour gêner les manieurs de ballon adverses.

« C’est un très bon défenseur sur l’homme et il relève le défi d’être un bon deuxième manieur de ballon », complimente Josh Hart. « Il est capable de créer du jeu, d’aller dans la raquette, de gérer la pression. Ce que vous avez vu de Jose aujourd’hui correspond au joueur qu’il est. »

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 1 25:00 41.7 33.3 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.