Jalen Brunson et les Knicks reprennent la 2e place aux Celtics

Leur série de huit victoires de suite avait violemment pris fin à Detroit, et les Knicks enchaînaient un nouveau déplacement compliqué, chez des Celtics qui restaient eux sur cinq victoires de suite.

Sauf que Jalen Brunson est décidé à relancer les siens. Le meneur de jeu est totalement intenable en début de match, et inscrit 15 des 35 points de son équipe en premier quart-temps. Logiquement, le meneur se calme un peu ensuite et, grâce à l’aide de Derrick White, Jaylen Brown garde les Celtics dans le match.

À la mi-temps, rien n’est fait pour New York (60-53). Le problème, c’est qu’à part Jaylen Brown, tous les autres joueurs de Joe Mazzulla vont sombrer offensivement au retour des vestiaires, et New York va créer l’écart.

Jalen Brunson se charge de mettre le couvercle sur la rencontre, et les deux coaches peuvent lancer le « garbage time » dans un match que New York a eu en main (111-89) depuis les toutes premières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jose Alvarado réussit sa première. Avec 12 points à 5/12 au tir et un +/- de +13 en 25 minutes, l’ancien des Pelicans a montré tout ce qu’il pouvait apporter aux Knicks. De la pression défensive, bien sûr, avec notamment ce ballon piqué à Jaylen Brown avant de la conclure en contre-attaque, mais aussi de la vitesse avec le ballon, afin de provoquer des brèches dans la défense… dont peut bénéficier Jalen Brunson à ses côtés.

– Mohamed Diawara, défenseur du match. Le rookie français a été parfait avec 10 points à 4/4 au tir en 26 minutes. Mais il a aussi enregistré le meilleur +/- du match à +22 et son coach, Mike Brown, lui a décerné le trophée de défenseur du match pour New York. Signe que ses minutes ont été très appréciées et productives.

– Les Knicks repassent à la deuxième place de l’Est. Le chassé-croisé continue entre les deux équipes, derrière les Pistons. Tout juste dépassés par Boston au classement, les joueurs de Mike Brown ont repris la main grâce à ce succès. Ainsi que le « tie breaker » avec ce deuxième succès en trois confrontations cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.