Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jalen Brunson et les Knicks reprennent la 2e place aux Celtics

Publié le 8/02/2026 à 21:25 Twitter Facebook

Avec 31 points de Jalen Brunson, les Knicks ont maîtrisé les Celtics à Boston (111-89) pour reprendre la 2e place de l’Est. Et fêter dignement la première de Jose Alvarado sous ses nouvelles couleurs.

Jalen Brunson et les KnicksLeur série de huit victoires de suite avait violemment pris fin à Detroit, et les Knicks enchaînaient un nouveau déplacement compliqué, chez des Celtics qui restaient eux sur cinq victoires de suite.

Sauf que Jalen Brunson est décidé à relancer les siens. Le meneur de jeu est totalement intenable en début de match, et inscrit 15 des 35 points de son équipe en premier quart-temps. Logiquement, le meneur se calme un peu ensuite et, grâce à l’aide de Derrick White, Jaylen Brown garde les Celtics dans le match.

À la mi-temps, rien n’est fait pour New York (60-53). Le problème, c’est qu’à part Jaylen Brown, tous les autres joueurs de Joe Mazzulla vont sombrer offensivement au retour des vestiaires, et New York va créer l’écart.

Jalen Brunson se charge de mettre le couvercle sur la rencontre, et les deux coaches peuvent lancer le « garbage time » dans un match que New York a eu en main (111-89) depuis les toutes premières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jose Alvarado réussit sa première. Avec 12 points à 5/12 au tir et un +/- de +13 en 25 minutes, l’ancien des Pelicans a montré tout ce qu’il pouvait apporter aux Knicks. De la pression défensive, bien sûr, avec notamment ce ballon piqué à Jaylen Brown avant de la conclure en contre-attaque, mais aussi de la vitesse avec le ballon, afin de provoquer des brèches dans la défense… dont peut bénéficier Jalen Brunson à ses côtés.

– Mohamed Diawara, défenseur du match. Le rookie français a été parfait avec 10 points à 4/4 au tir en 26 minutes. Mais il a aussi enregistré le meilleur +/- du match à +22 et son coach, Mike Brown, lui a décerné le trophée de défenseur du match pour New York. Signe que ses minutes ont été très appréciées et productives.

– Les Knicks repassent à la deuxième place de l’Est. Le chassé-croisé continue entre les deux équipes, derrière les Pistons. Tout juste dépassés par Boston au classement, les joueurs de Mike Brown ont repris la main grâce à ce succès. Ainsi que le « tie breaker » avec ce deuxième succès en trois confrontations cette saison.

Boston Celtics / 89 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 33 11/25 0/4 4/4 0 2 2 4 3 1 2 1 -14 26 18
Derrick White 34 7/14 3/9 2/2 0 1 1 4 0 0 0 0 -9 19 17
Baylor Scheierman 29 3/8 2/7 2/2 2 11 13 5 1 0 1 0 1 10 22
Luka Garza 15 1/4 0/3 4/4 1 2 3 0 3 0 0 0 -6 6 6
Neemias Queta 23 2/4 0/0 0/0 3 2 5 1 5 0 3 0 0 4 5
Nikola Vucevic 24 5/13 1/6 0/0 1 5 6 0 4 0 2 1 -24 11 8
Payton Pritchard 31 2/9 1/6 1/1 2 0 2 7 0 2 1 0 -27 6 9
Ron Harper Jr. 21 1/5 0/3 1/2 1 2 3 0 2 0 0 1 -17 3 2
Jordan Walsh 13 1/4 0/0 0/0 3 3 6 1 0 1 1 0 -4 2 6
Hugo González 12 1/5 0/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -8 2 -1
Amari Williams 5 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -2 0 1
Total 34/92 7/41 14/15 14 30 44 22 21 4 10 3 89
New York Knicks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 33 12/21 4/8 3/3 1 2 3 8 1 0 3 0 20 31 30
Josh Hart 26 7/14 2/6 3/4 0 6 6 3 4 0 1 0 10 19 19
Mikal Bridges 30 5/10 1/3 3/3 1 3 4 1 0 0 0 1 2 14 15
Karl-Anthony Towns 29 3/9 0/2 5/6 0 10 10 1 3 1 3 0 10 11 13
Landry Shamet 28 1/5 1/4 0/0 1 3 4 3 2 1 0 0 -1 3 7
Jose Alvarado 25 5/12 2/6 0/0 0 2 2 2 2 2 1 1 13 12 11
Mohamed Diawara 26 4/4 2/2 0/0 0 3 3 1 3 1 0 0 22 10 15
Tyler Kolek 4 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6
Mitchell Robinson 16 1/2 0/0 3/8 2 7 9 2 1 0 0 0 15 5 10
Jordan Clarkson 8 0/1 0/0 0/0 2 0 2 1 0 0 0 1 9 0 3
Ariel Hukporti 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Kevin McCullar Jr. 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
Trey Jemison 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Pacome Dadiet 4 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3
Total 40/83 14/35 17/24 7 39 46 23 17 5 8 3 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS89
NYK111
WAS67
MIA95
TOR20
IND15
MIN19
LAC19

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes