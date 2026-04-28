Jose Alvarado a su convaincre Mike Brown

Pour égaliser dans le Game 4 à Atlanta, les Knicks ont notamment remporté la bataille de l’agressivité et, dans cette partie, Jose Alvarado en a profité pour se montrer et ainsi séduire son coach.
En 14 minutes, le meneur portoricain a cumulé 6 points (à 2/3 à 3-points) mais surtout 3 interceptions, qui auront symbolisé la capacité de New York à étouffer ses adversaires dès le début de rencontre.
Forcément, Mike Brown a apprécié ce qu’il a vu et Jose Alvarado a semble-t-il gagné sa place dans la rotation pour la suite de la série. Même si rien n’est jamais figé pour autant.
« On a gagné le Game 1 avec Landry [Shamet] comme meneur remplaçant. Puis j’ai fait un changement au Game 2 en mettant Deuce [McBride] à ce poste et ça a un peu perturbé nos joueurs quand ils sont entrés sur le terrain », a-t-il reconnu. « On avait donc besoin d’un vrai meneur de jeu sur le terrain pour nous stabiliser quand on ne l’était plus. Quand on a lancé Jose, il a bien joué. Je lui ai donc donné une autre chance, puis une autre, et il a bien joué aussi. Donc voilà où on en est actuellement. »
La bonne option pour soulager Jalen Brunson ?
Peu utilisé lors des trois premiers matchs (15 minutes en cumulé), Jose Alvarado n’a jamais bronché et il a patiemment attendu sa chance. Une qualité qu’apprécie également Mike Brown.
« Je l’ai déjà dit auparavant, mais tout le monde doit être prêt à jouer, car n’importe qui peut être appelé à n’importe quel moment », a rappelé le coach new-yorkais. « Comme Jordan Clarkson, Jose ne jouait plus en fin de saison. Il n’a pas non plus joué le premier match des playoffs, mais il est resté impliqué et, quand on a fait appel à lui, il a répondu présent. »
En rotation de Jalen Brunson, parfois trop responsabilisé à la mène, le guerrier Jose Alvarado a une carte à jouer et il le sait, car ses dirigeants l’ont sorti des Pelicans pour ça. Alors, il se tient prêt en permanence.
« Tout le monde me dit que mon heure va arriver, donc je me prépare comme si j’allais jouer 40 minutes », expliquait-il dans la foulée du Game 4. « Peu importe que je joue deux, cinq ou dix minutes, je vais adopter la même mentalité. »
|Jose Alvarado
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|NO
|54
|15:27
|44.6
|29.1
|67.9
|0.5
|1.4
|1.9
|2.8
|1.4
|1.3
|0.7
|0.1
|6.1
|2022-23
|NO
|61
|21:29
|41.1
|33.6
|81.3
|0.5
|1.9
|2.3
|3.0
|2.0
|1.1
|1.3
|0.2
|9.0
|2023-24
|NO
|56
|18:21
|41.2
|37.7
|67.3
|0.4
|1.8
|2.3
|2.1
|1.6
|1.1
|0.7
|0.3
|7.1
|2024-25
|NO
|56
|24:24
|39.2
|35.9
|81.1
|0.5
|1.9
|2.4
|4.6
|1.6
|1.3
|1.5
|0.3
|10.3
|2025-26
|NO
|41
|21:51
|41.8
|36.3
|83.3
|0.4
|2.4
|2.8
|3.1
|2.0
|0.9
|1.1
|0.1
|7.9
|2025-26
|NY
|28
|16:56
|41.4
|33.0
|68.2
|0.4
|1.7
|2.0
|3.8
|1.8
|1.0
|1.1
|0.1
|6.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.