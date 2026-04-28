Jose Alvarado a su convaincre Mike Brown

Pour égaliser dans le Game 4 à Atlanta, les Knicks ont notamment remporté la bataille de l’agressivité et, dans cette partie, Jose Alvarado en a profité pour se montrer et ainsi séduire son coach.

En 14 minutes, le meneur portoricain a cumulé 6 points (à 2/3 à 3-points) mais surtout 3 interceptions, qui auront symbolisé la capacité de New York à étouffer ses adversaires dès le début de rencontre.

Forcément, Mike Brown a apprécié ce qu’il a vu et Jose Alvarado a semble-t-il gagné sa place dans la rotation pour la suite de la série. Même si rien n’est jamais figé pour autant.

« On a gagné le Game 1 avec Landry [Shamet] comme meneur remplaçant. Puis j’ai fait un changement au Game 2 en mettant Deuce [McBride] à ce poste et ça a un peu perturbé nos joueurs quand ils sont entrés sur le terrain », a-t-il reconnu. « On avait donc besoin d’un vrai meneur de jeu sur le terrain pour nous stabiliser quand on ne l’était plus. Quand on a lancé Jose, il a bien joué. Je lui ai donc donné une autre chance, puis une autre, et il a bien joué aussi. Donc voilà où on en est actuellement. »

La bonne option pour soulager Jalen Brunson ?

Peu utilisé lors des trois premiers matchs (15 minutes en cumulé), Jose Alvarado n’a jamais bronché et il a patiemment attendu sa chance. Une qualité qu’apprécie également Mike Brown.

« Je l’ai déjà dit auparavant, mais tout le monde doit être prêt à jouer, car n’importe qui peut être appelé à n’importe quel moment », a rappelé le coach new-yorkais. « Comme Jordan Clarkson, Jose ne jouait plus en fin de saison. Il n’a pas non plus joué le premier match des playoffs, mais il est resté impliqué et, quand on a fait appel à lui, il a répondu présent. »

En rotation de Jalen Brunson, parfois trop responsabilisé à la mène, le guerrier Jose Alvarado a une carte à jouer et il le sait, car ses dirigeants l’ont sorti des Pelicans pour ça. Alors, il se tient prêt en permanence.

« Tout le monde me dit que mon heure va arriver, donc je me prépare comme si j’allais jouer 40 minutes », expliquait-il dans la foulée du Game 4. « Peu importe que je joue deux, cinq ou dix minutes, je vais adopter la même mentalité. »

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.8 1.0 1.1 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.