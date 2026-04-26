Cette fois, les Knicks ont remporté la bataille de l’agressivité

Sonnés à deux reprises par Atlanta et CJ McCollum, les Knicks ont débuté ce Game 4 avec des ambitions nouvelles. Dès les premières minutes de la partie, les hommes de Mike Brown asphyxient les Hawks, qui perdent ballon sur ballon et n’arrivent pas à trouver des tirs ouverts.

«Leur agressivité au début de la rencontre nous a dérangés», regrette Quin Snyder. «Nous n’avons pas fait ce que nous devons faire pour gagner face à cette équipe. Nous avons perdu des ballons. Il ne peut pas y avoir de paniers en transition lorsque vous perdez le ballon. Nous sommes restés statiques, mais il faut les féliciter, notamment Josh Hart qui a défendu sur tout le monde.»

Si Quin Snyder salue les efforts de Josh Hart, l’ailier n’a pas été seul et tous les Knicks se sont relayés pour mettre la pression sur les porteurs de balle adverses.

Jose Alvarado se montre

Parmi eux, on retrouve Jose Alvarado, auteur de trois interceptions. Au début de la deuxième mi-temps, il subtilise un ballon des mains de CJ McCollum, ce qui permet ensuite à Karl-Anthony Towns de trouver OG Anunoby. Dans la foulée, le meneur décoche une flèche à longue distance qui enfonce les Hawks.

«Tout le monde me dit que mon heure va venir donc je me prépare comme si j’allais jouer 40 minutes», explique Jose Alvarado, peu utilisé par Mike Brown lors des trois premières rencontres. «Peu importe que je joue deux, cinq ou dix minutes, je vais adopter la même mentalité.»

Face à cette défense agressive, les Hawks ne trouvent pas de solution. New York verrouille sa raquette alors Atlanta s’essaie aux tirs lointains, sans succès. Même Jonathan Kuminga, précieux depuis le début de la série, n’est pas parvenu à apporter cette étincelle en sortie de banc. L’ailier finit avec un 0/6 derrière l’arc. Les Hawks bouclent la rencontre avec un faible 10/41 dans l’exercice et se sont largement inclinés (114-98).

Une prestation à répéter

«Nous savions que nous devions donner le meilleur de nous-mêmes lors d’un match décisif comme celui-ci», souligne Karl-Anthony Towns. «Nous n’avons pas simplement relevé le défi, nous avons dépassé les attentes. C’est ce que l’on attend d’une équipe expérimentée comme la nôtre.»

Si Karl-Anthony Towns estime que son équipe a dépassé les attentes, les Knicks vont devoir confirmer ce mardi lors du Game 5 à domicile. Pour le moment, la série est à deux partout et New York pourrait avoir l’occasion de s’offrir une balle de match.

«Maintenant, nous devons arriver avec une mentalité encore meilleure pour le Game 5», note Josh Hart. «C’est une bonne équipe avec un entraîneur expérimenté qui a connu beaucoup de séries de playoffs. Pour le prochain match, nous devons être encore plus agressifs et avoir un sentiment d’urgence encore supérieur.»