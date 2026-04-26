Avec sérieux, les Knicks corrigent le tir et égalisent

Victimes de CJ McCollum à deux reprises, les Knicks devaient obligatoirement s’imposer à Atlanta pour ne pas se retrouver au bord de l’élimination. Les premières minutes tournent rapidement en la faveur des visiteurs. Agressifs en défense, les Knicks arrivent à récupérer des ballons pour s’offrir des points faciles en transition. L’occasion pour Mikal Bridges de retrouver le chemin du panier après son Game 2 catastrophique où il n’avait pas inscrit le moindre point.

Ainsi, après douze minutes, les Knicks mènent 27-20. L’écart s’alourdit avec un panier primé de Jose Alvarado que le meneur célèbre devant le public d’Atlanta. Karl-Anthony Towns (20 points, 10 rebonds, 10 passes) a ensuite l’occasion de creuser l’écart, mais il se loupe à deux reprises alors qu’il est seul sous le cercle. Pour se rattraper, l’intérieur convertit un 2+1 après une faute d’Onyeka Okongwu (35-24).

Les Hawks sont sous l’eau. Offensivement, ils manquent d’adresse derrière l’arc tandis que New York verrouille sa raquette. Seul CJ McCollum (17 points, 8/15 au tir) trouve de la réussite, mais c’est insuffisant. De l’autre côté du terrain, les joueurs de Mike Brown enfoncent le clou. OG Anunoby (22 points, 9/16 au tir, 3/6 de loin) décoche deux flèches à longue distance. Au terme d’une première mi-temps accomplie, les New-Yorkais possèdent une avance confortable de 16 points (58-44).

Des minutes pour les Français

Si les Hawks reviennent à neuf longueurs grâce à un panier primé de Nickeil Alexander-Walker, ils ne parviennent pas à enchaîner. Jose Alvarado intercepte un ballon et réussit un nouveau tir de loin pour redonner de l’air à son équipe (66-53). À la fin de ce troisième acte, Karl-Anthony Towns réussit une claquette pour offrir 21 points d’avance aux joueurs de la «Big Apple» (86-65).

Jalen Brunson finit par définitivement sonner le glas des Hawks avec un panier à 3-points à cinq minutes du terme (104-80). Avec un tel écart, les deux entraîneurs ouvrent leur banc. Zaccharie Risacher (3 points, 2 rebonds) et Mohamed Diawara finissent la rencontre sur le terrain.

Les Knicks s’imposent 114 à 98 pour égaliser dans cette série avant de rentrer à New York.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Josh Hart et Jose Alvarado se sont réveillés. Après un Game 3 très compliqué, Josh Hart devait corriger le tir et ce fut une mission accomplie lors de cette quatrième manche. Son activité défensive a permis aux Knicks de récupérer de nombreux ballons, mais l’ailier a pu retrouver un peu d’adresse et termine la partie avec 10 points. Pour l’accompagner, Jose Alvarado s’est montré. Ses deux tirs à 3-points ont, à chaque fois, permis aux Knicks de creuser l’écart. L’ancien des Pelicans n’a pas manqué de perturber la défense des Hawks avec ses trois interceptions.

Karl-Anthony Towns voit triple. Pour creuser l’écart dans ce match, les Knicks ont pu compter sur un Karl-Anthony Towns, très actif. Dans le deuxième quart-temps, l’intérieur prend les choses en mains et Atlanta n’a pas de solution. Après la mi-temps, c’est à la passe que KAT s’illustre. L’ancien joueur des Wolves distille cinq passes décisives pour ses coéquipiers avant d’en ajouter une dernière au début du dernier acte pour OG Anunoby, lui permettant de valider son triple-double. En 30 minutes, il finit avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes.

Pas de miracle pour Atlanta. Cette fois-ci, les Hawks n’ont pas réussi à combler leur retard. Victimes de la défense agressive des Knicks, les hommes de Quin Snyder ont peiné à se trouver de bonnes positions de tir. Par conséquent, les Géorgiens terminent la partie avec seulement 41 % de réussite au tir et 24 % derrière l’arc. Une soirée compliquée incarnée par Jonathan Kuminga. Depuis le début de la série, il apportait un coup de boost en sortie de banc, mais sur ce Game 4, l’ailier n’avait pas réglé la mire et finit la rencontre avec un 0/6 derrière l’arc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.