Mikal Bridges, symbole d’une équipe des Knicks à la peine

En difficulté lors du Game 2, Mikal Bridges a touché le fond lors de cette troisième manche face aux Hawks. En 21 minutes, l’ailier des Knicks n’a pas mis le moindre point et il n’a pris que trois tirs. En plus de cette maladresse, l’ancien des Nets a perdu quatre ballons et a affiché un +/- de -26, le pire total de son équipe.

«Je n’ai pas le choix», répond l’ailier lorsqu’un journaliste lui demande s’il va corriger le tir. «C’est dur, mais je dois encaisser le choc et gérer la situation comme je suis censé le faire. Je dois être meilleur afin d’aider mon équipe sur le terrain.»

Face à la disette de son joueur, Mike Brown n’a pas le choix et il doit innover. L’entraîneur des Knicks sort Mikal Bridges au début du troisième quart-temps et l’ailier ne remettra pas un pied sur le terrain. À la place, Mike Brown décide de miser sur Miles McBride.

«Je ne m’inquiète pas pour lui», assure l’entraîneur des Knicks. «J’ai simplement suivi mon instinct en fonction de ce qu’exigeait la rencontre. Mikal est un professionnel. Il a joué des centaines de matchs donc cela devrait aller.»

Une dernière minute à oublier

Un changement payant puisque les Knicks recollent au score. Justement, c’est Miles McBride qui égalise avec un panier primé. Dans la foulée, Jalen Brunson donne l’avantage à son équipe avec un 2+1. Cependant, dans la dernière minute, les Knicks craquent. D’abord Jalen Johnson se fraye un chemin jusqu’au cercle avant que CJ McCollum n’offre la victoire à son équipe.

Pourtant, New York a l’occasion de réaliser le «hold-up». La dernière possession de la rencontre atterrit dans les mains de Jalen Brunson. Pris à deux par Jonathan Kuminga et Onyeka Okungwu, il n’arrive pas à se trouver un tir et perd le ballon, sonnant le glas des Knicks.

«J’aimerais avoir une meilleure réponse, mais je n’ai rien pour le moment», balbutie Jalen Brunson, interrogé sur les deux dernières possessions des Knicks. Questionné sur la prestation de son équipe, il n’est guère plus bavard. «Ils font vraiment du super boulot. Ils nous mettent simplement la pression et cela rend les choses difficiles pour nous.»

Alors que les Knicks sont menés 2-1, Mike Brown ne cède pas à la panique et préfère relativiser.

«C’est une série en sept matchs pour une raison», rappelle-t-il. «Beaucoup d’équipes sont menées 2-1 et elles finissent par gagner. OKC a bien été menée 2-1 la saison dernière et ils ont pris le titre. Je ne dis pas que nous allons gagner, mais c’est la réalité : il s’agit d’une série en sept matchs. Nous devons prendre les matchs les uns après les autres, c’est ce que j’ai dit à l’équipe. Nous nous sommes mis en position de gagner alors que nous n’avons pas joué notre meilleur basket. Nous devons nous concentrer pour la prochaine rencontre.»

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.