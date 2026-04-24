Jonathan Kuminga transmet son “ADN de champion NBA”

Alors que les Warriors sont déjà en congés, Jonathan Kuminga est en playoffs, et ses Hawks mènent 2-1 face aux Knicks. Placé au bout du banc par Steve Kerr, l’ailier est un 6e homme de luxe à Atlanta, et Quin Snyder lui offre plus de 30 minutes de jeu par match dans cette série.

Mieux, après avoir planté 19 points dans la 2e manche, il a confirmé dans le Game 3 avec 21 points, et c’est le héros du match, CJ McCollum, qui lui a rendu hommage après la rencontre. « Il a l’ADN d’un champion NBA grâce à son passage chez les Warriors, il sait comment jouer correctement. Il était dans une situation pas idéale, et maintenant il a trouvé un endroit où il se sent bien » résume l’arrière des Hawks.

Kuminga confirme qu’il se sent bien dans son basket, et tout part de la confiance. L’ancien Warrior sait que les Hawks ont fait des sacrifices pour le recruter, et près de trois mois après son arrivée, les automatismes sont quasiment en place.

Décisif en défense

«Je pense que tout prend du temps. Rien n’arrive instantanément, tu ne peux pas être parfait dès le début» rappelle-t-il. «Ça passe par beaucoup d’entraînements avec les gars, créer des liens avec eux, passer du temps ensemble, apprendre des coachs et de mes coéquipiers. Tout ça m’a amené jusqu’à maintenant. J’essaie d’être un étudiant du jeu, d’apprendre constamment.»

Gros attaquant, Kuminga prend aussi davantage de volume en défense, et pour s’en convaincre, il suffit de voir la dernière possession des Knicks. C’est lui qui harcèle le porteur de balles puis, il vient aider sur le drive de Jalen Brunson, et c’est encore lui qui se jette sur le ballon qui traîne pour valider la victoire d’Atlanta.

«Jonathan s’est complètement investi… Ce soir, il a fait des choses qui ont vraiment donné un élan à notre équipe. Je pense que le plus important, c’est surtout sa défense» souligne aussi Quin Snyder. «C’est un joueur de plus qui est là pour se battre et défendre.»

Et ça fait un malheureux, Zaccharie Risacher qui n’a joué que deux minutes dans la série, et reste sur «DNP» de suite.