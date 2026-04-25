L’équilibre autour de Jalen Brunson trop bancal à New York

Avant d’entamer la série contre les Hawks, outre leur statut de favori, les Knicks pouvaient s’appuyer sur plusieurs certitudes, dont celle de savoir conclure les parties. Sauf que les deux dernières rencontres ont infirmé ce constat, Atlanta ayant réussi à gagner les deux matches d’un point d’écart.

Avoir un Jalen Brunson efficace et décisif dans le « money time » était aussi censé être un point fort pour New York. Ça n’est pas le cas. Notamment parce que le meneur de jeu n’est pas à son meilleur niveau depuis le début de la série, avec certes 27.7 points de moyenne mais à 42% de réussite au shoot et 37% à 3-pts.

De plus, Mike Brown voulait, cette saison, le décharger un peu des responsabilités en attaque pour lui offrir davantage de séquences sans ballon, moins épuisantes physiquement que le un-contre-un. Jusqu’à maintenant, dans cette série, ça ne fonctionne pas.

« On a essayé plusieurs fois, mais il faut souligner le travail d’Atlanta. Ils ont fait un remarquable boulot défensif quand on a essayé », concède le coach des Knicks. « On doit continuer de tenter de mettre ça en place, que ce soit sur un système ou dans le rythme du match, dans ce qu’on essaie de faire en attaque. »

Pour cela, il faut aussi que les coéquipiers de Jalen Brunson soient capables de faire des différences. Là encore, dans le Game 3, ce fut loin d’être le cas. Josh Hart n’a marqué que 2 points à 1/9 au shoot, quand Mikal Bridges n’a pas inscrit le moindre point… Dès lors, quand ces deux-là ont le ballon, le danger est ailleurs, par conséquent, la défense des Hawks sait qu’elle doit serrer le meneur de jeu.

Miles McBride, seule option viable pour soulager Jalen Brunson ?

Ce que Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker font parfaitement, Jalen Brunson étant en difficulté face à l’activité de ce duo. « Ce sont deux gros défenseurs », salue le All-Star. « Il faut être malin, faire preuve d’un sens tactique dans ce qu’on fait. Ne pas se concentrer sur ce qu’ils font, mais sur mes tirs, sur ce que je dois faire pour avoir de bons tirs. Ils me rendent la vie très difficile. »

Bon dans la troisième manche, OG Anunoby est davantage dangereux en transition ou à 3-pts. Enfin, Karl-Anthony Towns est toujours aussi problématique, comme depuis le début de la saison. Il n’est pas régulier et ne constitue pas une option durable pour l’attaque des Knicks.

C’est peut-être Miles McBride qui offre la meilleure solution, pour l’instant, étant capable de remonter le ballon et ainsi éviter que Jalen Brunson ne soit pressé dès la remise en jeu, ce qui pèse au fil des minutes. Mikal Bridges, qui passe à côté de sa série, doit s’inspirer cela et occuper ce rôle parfois.

« On doit tous être agressif, pas seulement au shoot, mais aussi pour pénétrer », annonce Mike Brown. « Si on n’a pas de solution dans la raquette, on doit ressortir le ballon. Dans ce domaine, on n’a pas été bon durant les trois premiers matches. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.