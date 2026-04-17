Au moins, les Knicks savent conclure

La question du premier quart-temps, souvent raté, a animé les discussions à New York cette saison. Mike Brown a régulièrement été interrogé sur un possible changement de cinq majeur, afin de corriger ce problème. Semaine après semaine, le coach des Knicks n’a jamais semblé convaincu par cette idée. Peut-être parce qu’il sait que son groupe est capable de gros efforts à la fin, pour renverser la vapeur.

Cette saison, dans les situations dites « clutch », c’est-à-dire cinq points d’écart maximum à cinq minutes de la fin, Jalen Brunson et ses coéquipiers sont la troisième meilleure équipe de la ligue, derrière les Lakers et le Thunder. Il faut dire qu’avec le meneur de jeu, nommé « Clutch Player of the Year » la saison passée, c’est plus facile.

« Cela montre notre capacité à être concentré et à faire attention aux détails », analyse Josh Hart. « Maintenant, sachant ça, on doit s’assurer de pouvoir le faire pendant 48 minutes, pas seulement 12. »

Ne pas se mettre trop en danger

Ce qu’espère aussi Mike Brown, avant de croiser les Hawks en playoffs, équipe à grosse cadence offensive et qui peut sévèrement punir les retards à l’allumage.

« Si on peut être régulier plutôt qu’inconstant, on peut se donner plus de chances d’être très bon », rappelle le coach. « On a déjà montré qu’on était une grande équipe mais peut-on le faire 48 minutes au lieu de 24 ou 12 minutes ? Les grandes équipes, en général, trouvent une manière de dominer plus longtemps que les autres. »

Cette tendance des Knicks à savoir monter en puissance afin de garder le meilleur pour la fin, les playoffs de la saison passée l’avaient prouvé. Face aux Pistons au premier tour ou lors des deux premiers matchs remportés, dans les derniers instants, à Boston en demi-finale de conférence.

Chaque fois, c’est un énorme effort à fournir et, comme le glisse Josh Hart, être bon « pendant les 36 premières, ça évite de peut-être le faire lors des douze dernières ».

Les Knicks ont donc tout intérêt à se mettre à l’abri avant, car la pièce ne tombera pas toujours de leur côté. Le revers en finale de conférence Est face à Indiana en 2025 l’a, lui aussi, pleinement démontré.