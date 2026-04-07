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Mike Brown toujours pas convaincu par un changement de cinq majeur

Publié le 7/04/2026 à 9:56 Twitter Facebook

NBA – S’il y réfléchit, le coach de New York n’a pas encore franchi le cap et bousculé ses titulaires. Même si le nom de Landry Shamet fut évoqué.

Mi-mars, au milieu d’une série de victoires, Mike Brown expliquait qu’il n’envisageait pas encore de changement de cinq majeur, malgré les difficultés de ce dernier pour commencer les rencontres. Trois semaines plus tard, et alors que les résultats des Knicks sont toujours aussi difficiles à lire, le coach n’a pas changé d’avis.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais en ce moment, on commence avec ce cinq majeur et c’est comme ça que je vois les choses. Si je juge qu’un changement est nécessaire un moment ou un autre, je le ferai. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant », insiste d’ailleurs l’entraîneur.

Néanmoins, selon le New York Post, des discussions ont eu lieu et le nom de Landry Shamet fut évoqué pour intégrer le cinq majeur. Après tout, Mike Brown a déjà changé son fusil d’épaule en décembre 2025, en mettant Josh Hart à la place de Mitchell Robinson. Sur conseil de son staff.

Déjà en version playoffs ?

« Il y a constamment des débats. Il y en avait un en début de saison quand on a commencé avec deux intérieurs. On en parlait tous les jours car j’étais le seul de cet avis et je me faisais attaquer de tous les côtés. Donc on en parlait énormément », se souvient le technicien. « C’est une discussion qu’on a pendant toute la saison, pour tenter d’améliorer l’équipe. Il y aura toujours des conversations à ce sujet mais rien qui m’a donné envie d’agir. »

D’ailleurs, dans la victoire à Atlanta, Mike Brown n’a utilisé que neuf joueurs, soit une rotation qui ressemble à celle qu’il utilisera en playoffs. Résultat : Jose Alvarado, pourtant en parfaite santé, n’a pas joué de la rencontre.

« Ça va. Je suis prêt pour mon moment. Prêt si on appelle mon nom, peu importe le moment. Dès qu’on me dira que c’est mon moment, je serai prêt », a tranquillement réagi l’ancien des Pelicans.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 71 34:57 46.5 37.0 84.3 0.4 2.9 3.4 6.7 2.4 0.7 0.1 2.3 26.0
Karl-anthony Towns 72 30:58 49.6 36.8 85.5 3.2 8.7 11.9 2.9 2.5 0.8 0.5 3.4 20.1
Og Anunoby 64 33:22 48.6 38.8 82.3 1.3 4.0 5.3 2.2 1.9 1.6 0.7 2.5 16.9
Mikal Bridges 78 33:17 48.7 37.1 83.2 1.0 2.9 3.9 3.8 1.1 1.3 0.8 2.0 14.7
Josh Hart 63 30:09 50.7 40.9 72.3 1.4 6.1 7.6 4.9 1.9 1.1 0.3 2.5 12.1
Miles Mcbride 38 26:46 42.3 41.2 81.4 0.6 1.9 2.5 2.7 0.8 0.8 0.2 1.8 12.1
Landry Shamet 48 22:58 44.2 39.4 71.6 0.5 1.4 1.9 1.4 0.6 0.6 0.2 1.6 9.6
Jordan Clarkson 68 17:59 45.0 33.3 82.4 0.9 0.9 1.8 1.3 0.9 0.4 0.1 1.7 8.8
Jose Alvarado 26 16:14 40.8 31.7 75.0 0.3 1.5 1.8 3.7 1.1 1.0 0.1 1.8 6.1
Mitchell Robinson 58 19:35 72.4 0 40.6 4.2 4.5 8.7 0.9 0.7 0.9 1.1 2.1 5.6
Tyler Kolek 62 11:44 43.5 38.6 70.0 0.3 1.3 1.6 2.7 0.9 0.4 0.1 1.0 4.4
Mohamed Diawara 67 8:48 43.6 39.0 73.7 0.2 1.1 1.3 0.7 0.4 0.2 0.1 0.7 3.6
Guerschon Yabusele 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
Jeremy Sochan 14 6:04 61.9 0.0 75.0 0.5 1.4 1.9 0.5 0.2 0.4 0.1 0.5 2.3
Ariel Hukporti 52 8:45 54.4 25.0 78.8 1.0 1.8 2.8 0.5 0.6 0.2 0.5 1.2 1.9
Kevin Mccullar Jr. 20 6:30 38.9 33.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 0.4 0.0 0.9 1.8
Pacôme Dadiet 27 3:53 31.4 24.0 100.0 0.1 0.7 0.8 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 1.3
Dillon Jones 6 4:30 16.7 25.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.8 1.2
Trey Jemison Iii 11 5:33 57.1 0 100.0 0.7 0.7 1.5 0.3 0.5 0.1 0.2 0.8 0.8
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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