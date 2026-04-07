Mike Brown toujours pas convaincu par un changement de cinq majeur

Mi-mars, au milieu d’une série de victoires, Mike Brown expliquait qu’il n’envisageait pas encore de changement de cinq majeur, malgré les difficultés de ce dernier pour commencer les rencontres. Trois semaines plus tard, et alors que les résultats des Knicks sont toujours aussi difficiles à lire, le coach n’a pas changé d’avis.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais en ce moment, on commence avec ce cinq majeur et c’est comme ça que je vois les choses. Si je juge qu’un changement est nécessaire un moment ou un autre, je le ferai. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant », insiste d’ailleurs l’entraîneur.

Néanmoins, selon le New York Post, des discussions ont eu lieu et le nom de Landry Shamet fut évoqué pour intégrer le cinq majeur. Après tout, Mike Brown a déjà changé son fusil d’épaule en décembre 2025, en mettant Josh Hart à la place de Mitchell Robinson. Sur conseil de son staff.

Déjà en version playoffs ?

« Il y a constamment des débats. Il y en avait un en début de saison quand on a commencé avec deux intérieurs. On en parlait tous les jours car j’étais le seul de cet avis et je me faisais attaquer de tous les côtés. Donc on en parlait énormément », se souvient le technicien. « C’est une discussion qu’on a pendant toute la saison, pour tenter d’améliorer l’équipe. Il y aura toujours des conversations à ce sujet mais rien qui m’a donné envie d’agir. »

D’ailleurs, dans la victoire à Atlanta, Mike Brown n’a utilisé que neuf joueurs, soit une rotation qui ressemble à celle qu’il utilisera en playoffs. Résultat : Jose Alvarado, pourtant en parfaite santé, n’a pas joué de la rencontre.

« Ça va. Je suis prêt pour mon moment. Prêt si on appelle mon nom, peu importe le moment. Dès qu’on me dira que c’est mon moment, je serai prêt », a tranquillement réagi l’ancien des Pelicans.