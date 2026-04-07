Pour un dixième, Jalen Brunson dompte Nickeil Alexander-Walker !

En attendant le début des playoffs, Atlanta et New York se sont offert une belle répétition au cours d’un match d’une grande intensité et dans une State Farm Arena qui aura vibré jusqu’au dernier dixième de seconde ! L’engouement autour de ces Hawks est palpable, et les Knicks s’y sont rassurés en sortant le match qu’il fallait pour repartir avec la victoire, à l’issue d’un duel époustouflant entre Nickeil Alexander-Walker (36 points, à 12/19 au tir, dont 7/11 à 3-points) et Jalen Brunson (30 points et 13 passes décisives).

Les New-Yorkais ont réussi à tenir bon en début de match, jusqu’à une première secousse qui s’est matérialisée par un 12-0 avant la pause, avec un NAW déjà saignant (48-43). Le collectif de Quin Snyder a continué à s’épanouir ensuite grâce aux apports combinés de CJ McCollum, Jalen Johnson ou encore le duo Daniels-Okongwu, jusqu’à ce que les Knicks ne prennent la mouche à leur tour après avoir dégusté, entre les 3-points du trio McCollum-Alexander-Walker-Johnson puis le dunk de Jalen Johnson portant la marque à 71-61.

Karl-Anthony Towns s’est arraché pour scorer à quatre reprises, dont un 2+1 et un 3-points avant de laisser Jalen Brunson briller à son tour, avec des services pour Mikal Bridges, Mitchell Robinson puis un 3-points qui a placé les Knicks à +4 à l’approche du dernier acte (74-78). Celui-ci a pris une tournure exceptionnelle, les deux équipes se rendant coup pour coup jusqu’au bouquet final.

Un « money time » étouffant !

Atlanta a repris la main suite à un 11-2 mais NYC a tenu, parvenant à égaliser à 92-92 sous l’impulsion de son trio Brunson-Anunoby-Robinson. Mais c’était sans compter sur l’éruption NAW, qui a fait monter la température sur deux paniers à 3-points coup sur coup !

Même à 100-95, New York n’a pas craqué, s’en remettant à son tour à son meneur, Jalen Brunson, qui a répondu par un lay-up, un 3-points après avoir profité de la chute de NAW pour égaliser à 100-100, puis un nouveau panier près du cercle, en contre-attaque, après avoir cette fois vu CJ McCollum se dribbler sur le pied (100-102).

Le rapport de force venait de changer, et même si CJ McCollum a réussi à égaliser dans la foulée, Jalen Brunson a scoré à nouveau, d’un tir à mi-distance plein de toucher.

Jalen Johnson a essayé de rétorquer et s’est procuré une bonne position malgré la bonne défense de Josh Hart, sans parvenir à conclure. Jalen Brunson et OG Anunoby ont inscrit leurs lancers pour préserver les chances des Knicks, notamment après le 3-points de CJ McCollum (105-108). Ce dernier s’est finalement retrouvé à un dixième d’envoyer tout le monde en prolongation, laissant les Knicks savourer une victoire plus que précieuse.

OH. MY. GOD. CJ MCCOLLUM HITS A HALF COURT SHOT JUST .1 SECONDS TOO LATE TO FORCE OT pic.twitter.com/Lstm6CjYfq — br_betting (@br_betting) April 7, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel entre Jalen Brunson et Nickeil Alexander-Walker. Sacrée passe d’armes entre l’arrière des Hawks et le meneur des Knicks ! NAW a démarré très fort, pointant à 20 points à 7/9 à la mi-temps, et a poursuivi sur sa lancée, entre ses drives percutants et ses flèches à 3-points qui ont bien failli faire plier New York. Sauf que Jalen Brunson ne l’a pas entendu de cette oreille et a lui aussi fini très fort, signant 17 points dans les 7 dernières minutes du match pour forcer la décision. On a beau savoir qu’il est le joueur «clutch» par excellence, sa capacité à finir de la sorte, particulièrement en terrain hostile, est toujours aussi bluffante !

– L’incroyable 3-points refusé de CJ McCollum. A 105-106 à 1.2 seconde de la fin et avec deux lancers à venir pour New York, on ne voyait pas trop commencer Atlanta allait pouvoir s’en tirer. Une fois mis le premier lancer-franc, Jalen Brunson s’est décidé à mettre le deuxième pour porter le score à 108-105. Sauf que CJ McCollum a bien failli prolonger le suspense en envoyant une prière du milieu de terrain qui a trouvé le chemin du cercle ! Entre euphorie et incompréhension, le panier a finalement été annulé… pour un petit dixième de seconde !

– Le coup de KAT. Avant le final flamboyant de Jalen Brunson, il est bon de rappeler que c’est Karl-Anthony Towns qui a été à l’origine du retour des Knicks dans le troisième quart-temps. L’intérieur s’est démené pour enfiler 10 points de suite et remettre complètement son équipe sur les rails. A souligner le match très propre de sa part également à 21 points (9/12 au tir), 12 rebonds, 6 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.