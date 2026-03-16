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Mike Brown n’envisage pas encore de changer son cinq majeur

Publié le 16/03/2026 à 10:04 Twitter Facebook

NBA – Les Knicks peinent toujours à démarrer les matches et même après le raté contre Golden State, le coach entend insister avec ses titulaires.

Les Knicks connaissent des retards à l’allumage cette saison et qui sont assez conséquents ces dernières semaines. Mike Brown avait même expliqué qu’il n’hésitait pas à dégainer des temps-mort très rapidement, pour stopper les hémorragies et corriger les soucis afin d’éviter un effet boule de neige.

Même en le disant avant la rencontre face aux Warriors, rien n’a changé. Golden State a nettement remporté les 12 premiers minutes (35-21). Jalen Brunson et ses coéquipiers vont ensuite inverser la tendance pour s’imposer.

Néanmoins, le problème demeure et une question peut se poser : et s’il fallait changer le cinq majeur ? « Pour l’instant, je ne crois pas que ce soit nécessaire », répond le coach des Knicks. « Si je sens qu’il faut le faire, je le ferai. Pour l’instant, je n’en ressens pas la nécessité. »

New York va donc insister avec Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns pour commencer les rencontres. Cette formation est la plus utilisée par le technicien, à 28 reprises et quand il a fallu changer, ce fut notamment quand Josh Hart fut blessé.

Mais c’est peut-être Mikal Bridges qui serait le plus en danger car dernièrement, l’ailier n’est clairement pas à son meilleur niveau. Sur les six derniers matches, il tourne à seulement 6.5 points de moyenne à 32% de réussite au shoot et 20% à 3-pts… Preuve encore face aux Warriors où il n’a inscrit que 7 points à 3/10 au shoot en 21 minutes.

« Ce n’est pas trop tard pour changer. Si c’est nécessaire, je le ferai », répète d’ailleurs Mike Brown. « Je n’y pense pas pour l’instant et je ne m’attarde pas sur chaque joueur en particulier. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 64 34:52 46.4 37.6 84.5 0.5 3.0 3.4 6.6 2.3 0.8 0.1 2.3 26.3
Karl-anthony Towns 64 31:14 49.4 36.8 85.3 3.0 8.8 11.9 2.9 2.5 0.9 0.6 3.5 20.0
Og Anunoby 55 33:08 48.3 37.4 81.2 1.4 3.9 5.3 2.2 1.9 1.7 0.7 2.5 16.7
Mikal Bridges 69 33:22 48.8 37.3 82.1 1.0 3.1 4.1 3.8 1.0 1.4 0.8 2.0 14.8
Miles Mcbride 35 28:02 43.4 42.0 81.4 0.6 2.0 2.6 2.8 0.8 0.9 0.2 1.8 12.9
Josh Hart 55 30:02 49.5 38.0 70.6 1.5 6.1 7.6 5.1 1.9 1.1 0.3 2.5 11.7
Landry Shamet 44 23:14 44.6 39.5 72.6 0.4 1.4 1.8 1.5 0.6 0.6 0.2 1.7 9.9
Jordan Clarkson 59 17:56 44.2 33.8 80.2 0.8 0.9 1.7 1.3 1.0 0.4 0.2 1.7 9.0
Jose Alvarado 17 16:25 39.1 26.8 66.7 0.3 1.6 1.9 3.6 0.8 1.1 0.1 1.7 5.6
Mitchell Robinson 50 19:29 70.6 0 39.5 4.4 4.5 8.9 0.9 0.7 0.9 1.1 2.2 5.3
Tyler Kolek 55 12:02 42.4 35.6 66.7 0.3 1.4 1.7 2.8 1.0 0.3 0.1 1.1 4.4
Mohamed Diawara 58 8:36 42.9 39.3 75.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.4 0.2 0.1 0.8 3.5
Guerschon Yabusele 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
Kevin Mccullar Jr. 19 6:41 38.2 35.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.9 1.8
Ariel Hukporti 48 8:58 55.0 25.0 75.0 0.9 1.9 2.8 0.5 0.6 0.2 0.5 1.2 1.8
Dillon Jones 5 4:48 20.0 33.3 100.0 0.4 0.8 1.2 0.8 0.0 0.4 0.0 0.8 1.4
Jeremy Sochan 10 5:18 50.0 0.0 50.0 0.2 1.0 1.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.4 1.3
Pacôme Dadiet 23 3:44 34.8 33.3 100.0 0.1 0.7 0.8 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 1.2
Trey Jemison Iii 11 5:33 57.1 0 100.0 0.7 0.7 1.5 0.3 0.5 0.1 0.2 0.8 0.8
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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