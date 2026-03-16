Mike Brown n’envisage pas encore de changer son cinq majeur

Les Knicks connaissent des retards à l’allumage cette saison et qui sont assez conséquents ces dernières semaines. Mike Brown avait même expliqué qu’il n’hésitait pas à dégainer des temps-mort très rapidement, pour stopper les hémorragies et corriger les soucis afin d’éviter un effet boule de neige.

Même en le disant avant la rencontre face aux Warriors, rien n’a changé. Golden State a nettement remporté les 12 premiers minutes (35-21). Jalen Brunson et ses coéquipiers vont ensuite inverser la tendance pour s’imposer.

Néanmoins, le problème demeure et une question peut se poser : et s’il fallait changer le cinq majeur ? « Pour l’instant, je ne crois pas que ce soit nécessaire », répond le coach des Knicks. « Si je sens qu’il faut le faire, je le ferai. Pour l’instant, je n’en ressens pas la nécessité. »

New York va donc insister avec Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns pour commencer les rencontres. Cette formation est la plus utilisée par le technicien, à 28 reprises et quand il a fallu changer, ce fut notamment quand Josh Hart fut blessé.

Mais c’est peut-être Mikal Bridges qui serait le plus en danger car dernièrement, l’ailier n’est clairement pas à son meilleur niveau. Sur les six derniers matches, il tourne à seulement 6.5 points de moyenne à 32% de réussite au shoot et 20% à 3-pts… Preuve encore face aux Warriors où il n’a inscrit que 7 points à 3/10 au shoot en 21 minutes.

« Ce n’est pas trop tard pour changer. Si c’est nécessaire, je le ferai », répète d’ailleurs Mike Brown. « Je n’y pense pas pour l’instant et je ne m’attarde pas sur chaque joueur en particulier. »