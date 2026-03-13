Mike Brown intervient pour que les Knicks ne ratent pas la première marche

Depuis le début de saison, les Knicks ne sont pas l’équipe la plus impressionnante en premier quart-temps, notamment parce que leur défense met un peu de temps avant se mettre en marche. C’est le cas ces derniers temps avec, sur les dix derniers matches, un premier quart-temps perdu en moyenne de 3.2 points…

« On commence par perdre des ballons et nos adversaires ne sentent pas notre présence », estime ainsi Mike Brown. « Et s’ils nous sentent, c’est parce qu’on fait des fautes et qu’ils vont aux lancers. On doit arrêter d’encaisser des shoots primés. Les trois derniers matches, les équipes nous frappaient constamment, avec deux ou trois tirs en 90 secondes. On ne sort pas sur les shooteurs alors que si on le fait, et qu’on ne perd pas de ballons, on commencera mieux. »

Le coach indique également que pour lui et ses troupes, « c’est un sujet et ça continuera de l’être. On ne baissera pas les bras tant qu’on n’aura pas trouvé une solution ». Ce qui sera vital en playoffs, évidemment.

Pour cela, l’entraîneur n’hésite pas à prendre des temps-morts rapides pour stopper l’hémorragie. Il l’a fait récemment, avec parfois un jeu stoppé après seulement deux minutes.

« J’ai vu tant d’exemples où, quand je ne prends pas de temps-mort, alors ça empire et ensuite, on se retrouve à 16-4 », justifie-t-il. « Je fais le nécessaire pour que ça n’arrive pas. Après, si je fais ça, alors je perds des temps-mort, donc je n’aime pas. Mais si je dois le faire, alors je vais essayer de les réveiller. »