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Mike Brown intervient pour que les Knicks ne ratent pas la première marche

Publié le 13/03/2026 à 17:28 Twitter Facebook

NBA – Le coach de New York n’hésite pas à dégainer un temps-mort rapide, dès les premières minutes, s’il sent que son équipe est mal partie. Ce qui arrive souvent.

Depuis le début de saison, les Knicks ne sont pas l’équipe la plus impressionnante en premier quart-temps, notamment parce que leur défense met un peu de temps avant se mettre en marche. C’est le cas ces derniers temps avec, sur les dix derniers matches, un premier quart-temps perdu en moyenne de 3.2 points…

« On commence par perdre des ballons et nos adversaires ne sentent pas notre présence », estime ainsi Mike Brown. « Et s’ils nous sentent, c’est parce qu’on fait des fautes et qu’ils vont aux lancers. On doit arrêter d’encaisser des shoots primés. Les trois derniers matches, les équipes nous frappaient constamment, avec deux ou trois tirs en 90 secondes. On ne sort pas sur les shooteurs alors que si on le fait, et qu’on ne perd pas de ballons, on commencera mieux. »

Le coach indique également que pour lui et ses troupes, « c’est un sujet et ça continuera de l’être. On ne baissera pas les bras tant qu’on n’aura pas trouvé une solution ». Ce qui sera vital en playoffs, évidemment.

Pour cela, l’entraîneur n’hésite pas à prendre des temps-morts rapides pour stopper l’hémorragie. Il l’a fait récemment, avec parfois un jeu stoppé après seulement deux minutes.

« J’ai vu tant d’exemples où, quand je ne prends pas de temps-mort, alors ça empire et ensuite, on se retrouve à 16-4 », justifie-t-il. « Je fais le nécessaire pour que ça n’arrive pas. Après, si je fais ça, alors je perds des temps-mort, donc je n’aime pas. Mais si je dois le faire, alors je vais essayer de les réveiller. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 62 34:49 46.4 38.0 84.0 0.5 3.0 3.5 6.5 2.3 0.7 0.1 2.3 26.2
Karl-anthony Towns 63 31:15 49.3 37.0 85.4 3.0 8.8 11.9 2.9 2.5 0.9 0.6 3.6 20.0
Og Anunoby 53 33:10 48.2 37.1 80.7 1.4 3.9 5.2 2.2 1.9 1.7 0.7 2.5 16.6
Mikal Bridges 67 33:35 49.1 37.8 82.7 1.0 3.1 4.1 3.9 1.0 1.4 0.8 2.0 15.0
Miles Mcbride 35 28:02 43.4 42.0 81.4 0.6 2.0 2.6 2.8 0.8 0.9 0.2 1.8 12.9
Josh Hart 54 30:02 49.5 37.7 70.6 1.5 6.1 7.6 5.1 2.0 1.1 0.3 2.5 11.8
Landry Shamet 42 22:49 45.5 40.4 72.7 0.4 1.4 1.8 1.5 0.6 0.5 0.2 1.6 10.0
Jordan Clarkson 57 17:51 44.2 33.5 80.0 0.8 0.9 1.7 1.3 1.0 0.4 0.1 1.8 8.9
Jose Alvarado 15 16:40 38.2 26.8 66.7 0.3 1.7 2.1 3.7 0.9 1.2 0.1 1.7 6.1
Mitchell Robinson 48 19:18 70.9 0 39.5 4.3 4.3 8.6 1.0 0.6 0.8 1.1 2.2 5.2
Tyler Kolek 55 12:02 42.4 35.6 66.7 0.3 1.4 1.7 2.8 1.0 0.3 0.1 1.1 4.4
Mohamed Diawara 56 8:21 44.4 40.2 75.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.4 0.3 0.1 0.8 3.5
Guerschon Yabusele 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
Ariel Hukporti 47 8:52 55.0 25.0 75.0 1.0 1.9 2.8 0.5 0.6 0.2 0.5 1.2 1.9
Kevin Mccullar Jr. 19 6:41 38.2 35.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.9 1.8
Dillon Jones 5 4:48 20.0 33.3 100.0 0.4 0.8 1.2 0.8 0.0 0.4 0.0 0.8 1.4
Jeremy Sochan 10 5:18 50.0 0.0 50.0 0.2 1.0 1.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.4 1.3
Pacôme Dadiet 22 3:35 35.0 30.8 100.0 0.1 0.6 0.8 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 1.1
Trey Jemison Iii 11 5:33 57.1 0 100.0 0.7 0.7 1.5 0.3 0.5 0.1 0.2 0.8 0.8
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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