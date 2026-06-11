On se lève tous pour Jose Alvarado !

Soulagé par le dénouement de cette rencontre et par la victoire historique de ses troupes, Mike Brown était d’humeur joviale en conférence de presse. Il a manié l’humour dès le début de son introduction, avant même les questions des journalistes. Après avoir longuement salué, les uns après les autres, les membres de son équipe, il avait encore une personne à mettre en lumière.

« La dernière personne dont je veux parler, c’est Jose Alvarado. On applaudit Jose », lance-t-il avant de taper dans ses mains devant son micro. « Je sais que beaucoup d’entre vous ne pouvez pas le faire car vous êtes journalistes, supposés neutres donc, mais moi je le fais putain ! Désolé maman. »

Pour son entraîneur, Jose Alvarado « a été incroyable. Il a changé le match. Avec sa vitesse, sa capacité à aller dans la raquette. Si on ne sort pas sur lui, il le fait payer car il travaille sur son shoot. Si on sort, il est assez rapide pour déborder la défense. Il a fait de grosses actions en attaque comme en défense ».

Une soirée inoubliable

Le meneur de jeu remplaçant a apporté une solution parfaite à Mike Brown car « si Jalen Brunson devait jouer sans ballon pendant quelques possessions, Jose pouvait gérer ».

En dernier quart-temps, ce dernier va inscrire 8 points à 3/3 au shoot, avec 3 passes et 2 rebonds ! Son deuxième tir primé, à trois minutes du terme, a permis à New York de revenir à quatre points.

« On est resté soudé. On croit en chacun. Jouer en dernier quart-temps, c’est ce qu’on veut. On est tous monté d’un cran », commente-t-il sur sa performance, qui s’est essentiellement écrite dans le dernier quart-temps car avant ça, il n’avait pas pesé. « Il a fait un remarquable travail pour changer le match. Les gars dans ce vestiaire ont une éthique de travail qui permet d’être prêt dès qu’on appelle leur nom. Il a été génial », ajoute Jalen Brunson.

Le natif de Brooklyn n’est pas connu pour son shoot extérieur, ni pour être celui qui fait la différence en dernier quart-temps dans des matchs de ce niveau. Pourtant, dans ce Game 4, il a été ce facteur X d’n comeback de légende. « C’est dingue. J’ai le logo des Finals 2026 derrière moi. Faire partie de cette aventure, c’est fou », se réjouit-il. « J’ai travaillé dur pour des moments comme ça, pour y briller. Je vais m’en souvenir toute ma vie, c’est clair. »

« Jose Alvarado a ouvertement dit au monde entier qu’il était un sacré joueur »

De quoi s’attirer les louanges de Karl-Anthony Towns, qui rappelle avec un grand sourire que « c’est dur pour un Dominicain de parler d’un Portoricain comme ça ».

« On parle d’un joueur qui joue avec ses émotions et qui les utilise à son profit. C’est une qualité rare », souligne l’intérieur. « Très souvent, des joueurs évoluent avec leurs émotions mais ça finit par leur jouer des tours. Pour Jose, c’est ce qui le porte et lui permet d’être à un autre niveau. »

Pour illustrer son propos, « KAT » a également fait référence à une séquence connue où D’Angelo Russell, face à Jose Alvarado du temps de son passage aux Pelicans, demandait à ses coéquipiers, en pleine action, si son adversaire « savait shooter ».

« Désormais, je le sais, il peut shooter de loin. Il peut faire tellement de choses que les gens ne remarquent pas. Je suis heureux qu’à ce niveau de la compétition, dans une telle situation comme cette rencontre, il puisse le montrer au monde. Jose Alvarado a ouvertement dit au monde entier qu’il était un sacré joueur », déclare Towns. « Et c’est un Dominicain qui dit ça ! », conclut le meneur de jeu remplaçant avec un grand sourire.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.8 1.0 1.1 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.