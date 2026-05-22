Jose Alvarado, le remplaçant qui électrise le banc des Knicks

Sur le temps-mort, Mike Brown et son staff sont en train d’échanger à l’écart des joueurs, mais un « assistant » est déjà à l’œuvre : Jose Alvarado. Il tape des mains, lâche quelques mots à ses coéquipiers… Capturée au cœur du Game 2 entre les Knicks et les Cavs, la scène dit beaucoup de son investissement sur le banc new-yorkais.

Knicks always have an assistant address the team to start timeouts, before Mike Brown makes his way over After talking briefly with Jalen Brunson, Jose Alvarado ran over to Brown. Not sure what was said. But then, Alvarado himself went to briefly lead the huddle: pic.twitter.com/SwyMFKlRkU — Kris Pursiainen (@krispursiainen) May 22, 2026

« Jose a été phénoménal. On l’a d’ailleurs fait remarquer à notre groupe à l’entraînement. Quand on regarde la vidéo, on voit qu’il tire toute l’équipe vers le haut lorsqu’il est sur le banc », lâche Mike Brown.

Jose Alvarado continue de se démarquer par son énergie sur le banc, à défaut de pouvoir la déployer sur le parquet. Son temps de jeu a fondu depuis le début des playoffs : de 17 minutes en saison régulière à moins de 9 minutes.

Hier, il a disposé de huit minutes pour manquer son seul tir, capter un rebond et faire une passe décisive, plus un contre. Le natif de Brooklyn avait encore moins joué lors du match précédent avec la fameuse remontée new-yorkaise. Mais déjà, son impact déterminant avait été souligné par ses coéquipiers.

Un discours clé lors du Game 1

Plusieurs joueurs des Knicks ont attribué le tournant de ce comeback au discours de Jose Alvarado au quatrième quart-temps, y voyant le prolongement du rôle grandissant de l’ancien des Pelicans comme leader émotionnel.

« Honnêtement, je dois tirer mon chapeau à Jose. Il a été derrière nous pendant tout le match, à parler à tout le monde, à nous garder impliqués, à donner de la voix pour tous ceux qui étaient sur le terrain, mais [quand on était largement menés], il a surtout parlé à la plupart des titulaires pour les relancer », rapportait Miles McBride.

Ce dernier expliquait que son coéquipier avait un rôle primordial auprès de ceux qui ne jouaient pas et qui risquaient de ne pas rentrer, pour faire en sorte de « les garder impliqués tout le temps ». Un moyen également pour lui de rester prêt pour les rares moments où il est appelé à faire souffler Jalen Brunson.

« Il parle toujours de manière positive, et il montre à nos jeunes qu’on peut avoir un impact sur le jeu si on est présent, parce que Jose est toujours présent. Si vous êtes présent, que vous donnez de la voix et de l’énergie, les gars le ressentent sur le terrain. Jose a donc été phénoménal tout au long du match. Il a été phénoménal pendant les temps morts, et puis, il nous donne évidemment l’opportunité de faire souffler Jalen », termine Mike Brown.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.8 1.0 1.1 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.