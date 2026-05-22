Tout en contrôle, les Knicks font le break

Après leur incroyable effondrement lors du Game 1, les Cavaliers voulaient absolument réagir avant de repartir à la maison, face à des Knicks qui surfent sur une série de huit victoires de suite.

Le premier quart-temps est d’ailleurs intéressant à Cleveland, où Evan Mobley met l’équipe sur de bons rails (27-24) et où les paniers à 3-points tombent dedans. Maladroit de loin et puni au rebond, New York s’accroche en appuyant autant que possible dans la peinture, derrière un Karl-Anthony Towns particulièrement agressif ce soir.

Au fil des minutes, les Knicks mettent la main sur ce match, réglant la mire de loin avec Josh Hart et Karl-Anthony Towns. Les Cavaliers, sauvés par leurs rebonds offensifs, sont plus à la peine en attaque à l’image de Sam Merrill, mais quelques paniers de James Harden leur permettent de rester au contact. Le momentum a changé de camp, mais l’écart est minime (53-49).

C’est alors que, comme dans le Game 1, Cleveland prend l’eau avec un… 18-0 encaissé en cinq minutes, alors qu’il y avait encore égalité au score ! Sur jeu placé ou sur jeu rapide, New York déroule, le ballon circule et des tirs faciles sont trouvés. Josh Hart ne se gêne pas pour les convertir, Jalen Brunson ou Karl-Anthony Towns non plus, et il commence à y avoir gros danger côté Cavs, où Evan Mobley a disparu, même si Donovan Mitchell se réveille quelque peu après sa première période discrète (85-70).

L’intensité remonte chez les Cavaliers, la défense aussi, et l’écart redescend lentement mais sûrement jusqu’à -7 avec l’agressivité retrouvée (certes gâchée par des ratés aux lancers-francs). Le problème, c’est que cette équipe des Knicks joue avec beaucoup de confiance et, sans paniquer en allant au cercle la majeure partie du temps, Jalen Brunson, OG Anunoby puis Mikal Bridges remettent le coup d’accélérateur bienvenu et fatal aux visiteurs (109-93). Le break est fait !

À RETENIR

– New York flambant neuf. Grâce à leur neuvième victoire de suite en playoffs, comme les Celtics 2024, les Warriors 2017 ou les Cavaliers 2016 récemment, les Knicks ont fait la moitié du chemin et ne sont plus qu’à deux victoires de retrouver les Finals, 27 ans plus tard. Leurs fans se mettent déjà à rêver d’un « sweep » et, quand on voit la confiance avec laquelle jouent les joueurs de Mike Brown en attaque, contrairement à ceux des Cavs, on se dit que ce n’est pas impossible. Même si les coéquipiers de Donovan Mitchell ont tendance à jouer différemment devant leur public.

– Josh Hart sort de sa boîte. Si Jalen Brunson a aussi établi son « career-high » à la passe (14), prouvant sa capacité à gérer le tempo d’un match, c’est bien le « career-high » au scoring (26) de Josh Hart qui a fait une grosse différence dans ce Game 2. En délicatesse avec son shoot depuis le début de ces playoffs, il a fait payer aux Cavaliers leur choix de lui laisser un peu trop d’espace à 3-points (5 sur 11). Un match plein en attaque mais aussi en défense pour le soldat new-yorkais, dont les paniers primés ont surtout fait mal après la pause, lors de ce fameux 18-0 de New York aux allures de bascule.

– Cleveland encore dos au mur. Comme au tour précédent face aux Pistons, les Cavaliers sont menés 2-0 après deux matchs dans leur série face aux Knicks. Sans doute encore touchés par leur improbable défaite du Game 1, les joueurs de Kenny Atkinson n’auront existé qu’une mi-temps, la première, avant de totalement lâcher prise en seconde avec le 18-0 encaissé qui a tout changé. Clairement, Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley et Jarrett Allen ont du mal à être bons tous ensemble et c’est un peu trop éparpillé pour pouvoir réellement inquiéter New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.